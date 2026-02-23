¿Qué hacen trece falleras en la plaza del Obradoiro?

Las trece falleras posan en la plaza del Obradoiro con la Catedral de Santiago al fondo Eladio Lois

La plaza del Obradoiro vivió este lunes una estampa poco habitual. Bajo un sol casi primaveral, vecinos y visitantes que paseaban por el corazón monumental de Santiago se toparon con la presencia de trece falleras ataviadas con los trajes tradicionales valencianos, recién llegadas a la capital gallega.

Las jóvenes forman parte de una expedición compuesta por un total de 22 personas —entre falleras, periodistas y fotógrafos— que se encuentra en la ciudad para preparar un reportaje que se publicará en marzo en un suplemento especial del periódico valenciano Levante. Así lo confirmaron a este medio algunos de los profesionales que integran el grupo.

Marzo, mes de tradición valenciana

Las falleras son las representantes de las Fallas de València, la fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que cada mes de marzo convierte la ciudad del Turia en epicentro de celebraciones populares, monumentos efímeros y actos tradicionales. Ataviadas con el traje regional —caracterizado por sus elaboradas telas, bordados y peinados laterales—, encarnan la imagen más reconocible de esta festividad.

La visita a Santiago responde a una tradición que el citado medio de comunicación celebra cada año: organizar un viaje de tres días con un grupo de falleras a distintas ciudades de España para documentar la experiencia. No existe un motivo concreto detrás de la elección de Compostela como destino en esta edición, según indicaron fuentes internas del proyecto. Simplemente se selecciona una ciudad distinta cada año para recorrer sus principales enclaves, participar en alguna actividad característica del lugar y generar contenido gráfico y audiovisual.

Fotografías ante la Catedral

Durante la tarde, el grupo realizó una sesión fotográfica en la plaza del Obradoiro, con la Catedral como telón de fondo. La escena despertó la curiosidad de quienes se encontraban en el entorno. Algunos se acercaron a preguntar directamente a las protagonistas por el motivo de su presencia en la ciudad; otros, simplemente, observaban con sorpresa la imagen de los vistosos trajes valencianos contrastando con la piedra histórica compostelana.

En los próximos días, las falleras tienen previstas diferentes actividades vinculadas a la visita de algunos de los principales puntos turísticos de Santiago, en el marco de un reportaje que combinará fotografías, vídeos y contenido para redes sociales.

La capital gallega se convierte así, durante unas jornadas, en escenario inesperado de una tradición que, aunque profundamente ligada a Valencia, ha encontrado en Compostela un nuevo decorado para su proyección nacional.