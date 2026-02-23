Padrón rinde homenaje a Rosalía en el 189 aniversario de su nacimiento

Ofrenda floral ante la estatua de Rosalía en el paseo do Espolón Concello de Padrón

El Concello de Padrón y la Fundación Rosalía de Castro celebraron este lunes un acto de homenaje a Rosalía de Castro con motivo del 189 aniversario de su nacimiento, en una ceremonia celebrada junto a su estatua en el paseo do Espolón.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, presidió el acto y, tras depositar una corona de laurel ante el monumento, alumnado de los institutos padroneses IES Macías O Namorado y Camilo José Cela recitó versos de la autora.

“Rosalía foi precursora de valores fundamentais”

Durante su intervención, Anxo Arca destacó la vigencia del legado rosaliano y aseguró que la escritora fue “unha visionaria, precursora de valores que hoxe consideramos fundamentais, como o feminismo ou o ecoloxismo, que todas e todos debemos coñecer e defender”.

El regidor subrayó que Rosalía “é patrimonio de todas e de todos, é o buque insignia da cultura galega, unha ponte de unión que une xeracións e xeracións”, valores que consideró especialmente necesarios “fronte ás mensaxes de odio e a desinformación que están á orde do día”.

Ante el alumnado participante, animó a la juventud a “ter unha visión ampla de todos eses aspectos fundamentais para a nosa sociedade que nos transmitiu Rosalía” y concluyó deseando que “cada día todas as galegas e galegos levemos na fronte unha estrela e no bico un cantar”.

“Mentres exista Rosalía, Galicia vivirá”

Por su parte, el presidente de la Fundación Rosalía, Anxo Angueira, aseguró que la poeta está “máis viva ca nunca” y destacó que su obra habla “da igualdade do ser humano, da igualdade de homes e mulleres”, así como contra la exclusión y el clasismo, y a favor de la dignidad de la lengua y la cultura gallegas.

“Mentres viva Galicia, Rosalía existe. E mentres exista Rosalía, Galicia vivirá”, afirmó Angueira.

Al acto asistieron también el alcalde de Rois, Ramón Tojo; integrantes del gobierno padronés y representantes de la Corporación municipal, de la Fundación Rosalía de Castro y de los centros educativos participantes.

Tras la ceremonia en el Espolón, Anxo Arca y Anxo Angueira se trasladaron a Santiago para participar en los actos conmemorativos organizados en la capital gallega.