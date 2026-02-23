Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSdeG propón que o Concello asuma de forma provisional a xestión dos centros socioculturais

Os socialistas levan ao pleno unha iniciativa para activar a xestión directa do servizo se a licitación queda deserta e evitar a paralización da rede municipal en Santiago de Compostela 

Redacción
23/02/2026 08:07
A concelleira socialista Marta Abal, durante unha intervención pública sobre a situación dos centros socioculturais e a proposta de xestión directa do servizo
A concelleira socialista Marta Abal, durante unha intervención pública sobre a situación dos centros socioculturais e a proposta de xestión directa do servizo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Grupo Municipal Socialista defenderá no pleno ordinario deste mes unha iniciativa para que o Concello asuma directamente a xestión do Servizo de Animación e Dinamización dos Centros Socioculturais no caso de que a actual licitación quede deserta, unha situación que, ao seu xuízo, evidencia o fracaso na xestión do Goberno Bipartito.

Segundo explicou a concelleira socialista Marta Abal, o Grupo Municipal Socialista defenderá no pleno que, “no caso de que a actual licitación do Servicio de Animación e Dinamización dos Centros Socioculturais quede deserta”, sexa o propio Concello quen dea un paso á fronte e “asuma directamente a xestión do servizo con carácter transitorio e ata a formalización dun novo contrato para restablecelo canto antes”, co obxectivo de “garantir os dereitos das persoas usuarias e das traballadoras e traballadores do servizo”.

A edil subliñou que esta vía non é unha improvisación, xa que “é posible e hai antecedentes recentes”, polo que considera que neste momento “fai falta valentía política e decisión” para actuar e desbloquear unha situación que cualificou de límite.

Desde o grupo socialista sitúan a proposta no contexto dunha rede municipal que, segundo advertiu Abal, atravesa unha crise sen precedentes. A concelleira asegurou que “a situación que se está a vivir nos Centros Socioculturais é dramática” e advertiu de que Santiago está “no peor momento da súa historia”, responsabilizando directamente ao executivo local de que “con cada decisión que adopta o Goberno Bipartito do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta a situación aínda vai a peor”.

Como consecuencia, segundo detallou, existen “Centros Socioculturais sen actividades e máis de 60 traballadoras e traballadores, máis de 60 familias, atrapadas nun bucle sen saída, sen cobrar, é sen posibilidade de acceder á prestación por desemprego”, unha realidade que, ao seu xuízo, evidencia a falta de capacidade de anticipación e de xestión política do goberno da señora Sanmartín.

Para as e os socialistas, a resposta non pode demorarse máis. Abal insistiu en que “non podemos seguir agardando” e defendeu que “hai que actuar xa con cabeza e con sentido común para recuperar o servizo e protexer a quen o sostén e a quen o necesita”.

A proposta dos socialistas pasa por unha xestión directa de carácter provisional e limitada no tempo, unha medida que a concelleira definiu como “excepcional pero necesaria e con encaixe xurídico para saír deste bloqueo canto antes”, insistindo en que o executivo local debe decidir se continúa instalado na parálise ou actúa para recuperar a normalidade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las trece falleras posan en la plaza del Obradoiro con la Catedral de Santiago al fondo

¿Qué hacen trece falleras en la plaza del Obradoiro?
Eladio González Lois
A Fundación Rosalía de Castro realizou actos na praza de Vigo e no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres

Compostela reivindica a vixencia de Rosalía no 189 aniversario do seu nacemento
Adriana Quesada
Ofrenda floral ante la estatua de Rosalía en el paseo do Espolón

Padrón rinde homenaje a Rosalía en el 189 aniversario de su nacimiento
Eladio González Lois
El vídeo difundido en redes acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios

Indignación en Santiago por un vídeo viral en el que una mujer maltrata a su perro en plena calle
Eladio González Lois