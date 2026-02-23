Mila Castro pide explicaciones sobre los nuevos pliegos del mantenimiento de zonas verdes y alerta de posibles “costes irreales”

Mila Castro exige explicaciones sobre los nuevos pliegos del mantenimiento de zonas verdes en Santiago Cedida

La concelleira no adscrita del Concello de Santiago, Mila Castro, solicitará explicaciones al gobierno local en el próximo pleno municipal sobre el estado de elaboración de los nuevos pliegos del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y del arbolado municipal.

El actual contrato, renovado en septiembre de 2021 con una duración de tres años y dos posibles prórrogas, finalizará definitivamente el 31 de agosto de 2026, una vez agotados todos los plazos previstos. Ante esta situación, Castro considera imprescindible que el Ejecutivo municipal aclare en qué punto se encuentra la redacción de los nuevos pliegos y cuál es el calendario previsto para su aprobación y licitación.

Riesgo de retrasos y falta de planificación

La edil advierte de los precedentes en otras licitaciones municipales, como el servicio de los centros socioculturales, y sostiene que es necesario “extremar la planificación para evitar situaciones de urgencia que poidan afectar á continuidade do servizo, á calidade do mantemento dos parques e zonas verdes e ás condicións laborais do persoal”. En esa línea, critica que “non pode ser que este goberno local leve todo sempre ao límite, traballe sen planificación e sen anticiparse aos problemas”.

El Concello reafirma su compromiso con el rural y moviliza más de 1,2 millones en inversiones para 2026 Más información

Castro también reclama información sobre las mejoras que se prevé incorporar en el nuevo contrato, tanto en términos de calidad del servicio como de sostenibilidad ambiental y garantía de derechos laborales. Recuerda que desde la firma del anterior contrato se han creado nuevas zonas verdes que deberían contemplarse en los futuros pliegos, como el Berce do Sar, en las proximidades del polígono de A Sionlla.

Bloqueo del convenio colectivo

La preocupación de la concelleira se centra especialmente en la situación del convenio colectivo de jardinería que afecta al personal adscrito a este contrato, actualmente bloqueado tras meses de negociación con la empresa adjudicataria. Según ha trasladado, la representación sindical ha manifestado públicamente la falta de avances en materia salarial y de condiciones laborales, y los trabajadores permanecen sin incrementos retributivos desde 2025.

Castro alerta de que, si no se firma un nuevo convenio antes de cerrar los pliegos de la futura licitación, “podería elaborarse un estudo económico desaxustado á realidade, sen recoñecer os custos laborais actualizados”. A su juicio, esto podría comprometer las condiciones del personal durante años o incluso generar problemas en la adjudicación del contrato si alguna empresa renunciase por esos desajustes, como ocurrió —según recuerda— con el servicio de centros socioculturales.

La concelleira preguntará en el pleno de este jueves por el estado concreto de los nuevos pliegos, las mejoras técnicas previstas y las medidas que el gobierno local está impulsando para contribuir al desbloqueo del convenio colectivo y evitar errores de cálculo en la futura licitación.