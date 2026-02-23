Miguel Noguera lleva su 'Ultrashow' a Santiago: 80 minutos de comedia experimental en el Teatro Compostela

Miguel Noguera actuará el 27 de febrero en el Teatro Compostela Archivo

Santiago de Compostela acogerá el próximo 27 de febrero a las 21.00 horas el 'Ultrashow' de Miguel Noguera, una propuesta escénica que se aparta de la comedia convencional y que ha convertido al artista en una referencia del humor alternativo en España. La cita tendrá lugar en el Teatro Compostela —antiguo Teatro La Salle—, situado en la rúa Ramón del Valle Inclán.

El espectáculo, de aproximadamente 80 minutos de duración, consiste en un monólogo en el que Noguera explica entre 20 y 30 ideas o imágenes mentales seleccionadas de sus anotaciones y dibujos diarios. Aunque se presenta como un show cómico, las ideas no necesariamente son graciosas en sí mismas, lo que define un formato que rompe con el esquema tradicional de chistes encadenados.

Un formato singular y con estructura propia

El propio Noguera define el Ultrashow como una pieza “a caballo entre la conferencia y la pieza teatral”. El humorista permanece solo en escena durante toda la función, alternando un tono que puede ir desde lo vehemente —cercano al de un telepredicador o un líder totalitario— hasta lo coloquial e irreverente.

El espectáculo comienza con un canto de apertura improvisado, de entre cinco y ocho minutos, cuyo contenido comenta inmediatamente después. A continuación, desarrolla una introducción visual con diapositivas relacionadas por una idea común.

Tras esta primera media hora, comienza la explicación de las ideas, que se ve interrumpida por un segundo pase de diapositivas —en este caso con dibujos sin relación aparente entre sí— y concluye con la lectura de un texto de despedida autorreferente.

Imágenes, improvisación y divagaciones

Para desarrollar determinadas ideas, Noguera utiliza imágenes proyectadas en pantalla: dibujos propios, fotografías tomadas con el móvil o imágenes encontradas en Internet. Aunque lleva anotados los títulos de las ideas que quiere comunicar, el Ultrashow incorpora pasajes improvisados y divagaciones inesperadas, que aportan frescura y variabilidad a cada representación.

Las entradas para la función en Santiago están disponibles desde 16,60 euros.