La USC culmina el proyecto estratégico Cibereco con un gran encuentro sobre ciberseguridad en la Cidade da Cultura

La Universidade de Santiago de Compostela cerrará la próxima semana el proyecto estratégico Cibereco, una iniciativa de investigación en ciberseguridad desarrollada durante los dos últimos años y financiada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). La culminación llegará el 25 de febrero con la celebración del Cibereco Lab en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura.

El acto contará a las 9.30 horas con la bienvenida institucional de la vicerrectora de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo, y del director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad-INCIBE, Félix Barrio, junto a la directora científica de ECOBAS y catedrática de la USC, María Loureiro, que lidera el proyecto.

Investigación de frontera desde Galicia

Cibereco ha sido concebido como un proyecto de investigación de frontera en ciberseguridad, desarrollado en Galicia con el objetivo de situar el conocimiento generado en la vanguardia internacional del sector.

Tras dos años de trabajo, el Cibereco Lab se plantea como un espacio de transferencia en el que compartir la experiencia acumulada y abordar escenarios reales desde una perspectiva práctica. La iniciativa busca reforzar la conexión entre ciencia, empresa y sociedad, en un momento marcado por la creciente exposición a riesgos digitales y por la disrupción tecnológica con impacto transversal en la economía y en la vida cotidiana.

Un foro multidisciplinar en Santiago

El encuentro reunirá en la Cidade da Cultura a profesionales de la ciberseguridad, hackers éticos, responsables empresariales, personal investigador, representantes públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y jóvenes talentos en formación.

El objetivo será analizar los riesgos existentes, los impactos socioeconómicos derivados de la transformación digital y las herramientas disponibles para proteger tanto la vida personal como los negocios en el entorno digital.

Entre las personas ponentes figuran Eduardo Sánchez Toril, de AllPentesting; Marta Barrio Marcos, de Securiters; Kike Gandía, de la Academia de Ciberseguridad; Efrén Varón Escudero, de @dtl-code; Antonio Fernandes, de la European Cyber Security Organisation (ECSO); e Irene Lapuente Aguilar, de La Mandarina de Newton, S.L.