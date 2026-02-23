La Festa da Filloa de Lestedo bate récords y reparte más de 70.000 filloas en su edición más multitudinaria

El IX Desfile de Xenerais da Ulla reunió a más de 40 participantes, 30 de ellos a caballo Cedida

La Festa da Filloa de Lestedo, en el municipio de Boqueixón, firmó este domingo su 43 edición más multitudinaria, batiendo récords de participación en una jornada marcada por el buen tiempo y por el mayor número de actividades paralelas de su historia. Declarada de Interés Turístico Nacional, la celebración volvió a consolidarse como una de las grandes citas gastronómicas del Entroido gallego.

Las máquinas filloeiras comenzaron a funcionar a las 8.00 horas y los más de 240 integrantes de la Asociación Cultural da Filloa trabajaron durante toda la jornada para atender la elevada demanda. En total, se repartieron más de 70.000 filloas, en distintos formatos y precios. El pack de diez unidades se vendía por 5 euros; las filloas a la piedra, por 2 euros cada una; y el pack de tres sin gluten, por 2 euros.

En el apartado de las rellenas, las dulces —a 2 euros— incorporaron nuevas propuestas como trufa, crema pastelera con caramelo, fresas con nata o Ferrero Rocher, además de los clásicos de nata, crema y chocolate. Las saladas, a 3,5 euros, ampliaron su oferta hasta seis opciones, sumando a las tradicionales con chorizo, panceta, jamón asado de porco celta o pollo, las de cocido de Lalín y las elaboradas con IGP Ternera Galega y queso de la DOP Arzúa Ulloa.

Más allá del Domingo de Piñata

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, subrayó durante su intervención que, tras el reconocimiento oficial alcanzado el año pasado como Festa de Interese Turístico Nacional, la organización ha apostado por reforzar la programación. “O ano pasado estreamos o recoñecemento da nosa Filloa como Festa de Interese Turístico Nacional. E sei que houbo quen pensou: pois agora, pararán e deixarán de facer tantas cousas. Pero en Boqueixón non che somos así. Por iso, esta 43 edición da Festa da Filloa de Lestedo foi a que máis actividades paralelas acolleu en toda a súa historia”.

Entre las novedades, destacó que por primera vez una acción promocional se prolongará más allá del Domingo de Piñata. Este lunes, la imagen de la fiesta estará presente en cinco millones de cupones de la ONCE distribuidos en toda España, lo que permitirá dar a conocer el municipio y su celebración en todo el territorio nacional.

El IX Desfile de Xenerais da Ulla

Uno de los momentos centrales fue el IX Desfile de Xenerais da Ulla, celebrado a las 12.50 horas por las calles de Lestedo. Participaron más de 40 Xenerais y Xeneralas, treinta de ellos a caballo, procedentes de Touro, O Pino, Santiago de Compostela, A Estrada, Vedra, Teo y Boqueixón.

Una docena tomó parte posteriormente en los tradicionales atranques, junto a dos parejas de Correos. El desfile estuvo encabezado por un grupo de gaitas de la Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio y por la comitiva oficial, presidida por el alcalde y por el presidente de la Asociación Cultural da Filloa, Juan Manuel Silva.

Mandiles de honor y presencia institucional

Durante la jornada se impusieron los tradicionales mandiles de honor, diseñados por Carmen Pichel. Fueron distinguidos el presidente da Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, José López Campos; el pregonero Emilio de la Iglesia; el director de la Axencia ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro Canosa; el presidente de la Asociación de Festexos San Bieito de Sergude, José Manuel Santos Blanco; y el presidente de la Asociación de Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena Redondo.

El subdelegado del Gobierno en Galicia, Julio Abalde, aseguró que la Festa da Filloa “reúne todo: cultura, iniciativas populares, apoio das distintas administración. É un exemplo da Galicia que todos buscamos”. Por su parte, la deputada provincial de Cultura, Natividade González, afirmó que “a Festa da Filloa consolidouse como patrimonio cultural da provincia, unha celebración que integra cultura, gastronomía, turismo e moita diversión. Falamos dunha festa con máis de corenta anos de traxectoria, de evolución e tamén de profesionalización. Unha festa que soubo medrar sen perder a súa esencia”.

El regreso del Cocido da Filloa

Tras la sesión vermú, el polideportivo de Lestedo acogió el tradicional Xantar da Filloa, que este año volvió a convertirse en el Cocido da Filloa en el marco del hermanamiento entre Boqueixón y Lalín. Se sirvieron cerca de 350 menús completos elaborados por el cocinero lalinense Álex Iglesias, con sopa, lacón, costilla, pollo, morro, oreja, chorizo cebollero, uñas, rabo, grelos, patatas, garbanzos y faldra de ternera gallega.

La jornada concluyó con los tradicionales atranques, cargados de retranca y alusiones a la actualidad, y con una participación histórica que refuerza el peso de Lestedo en el calendario festivo de Galicia.