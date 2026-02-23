Mi cuenta

Santiago de Compostela

Indignación en Santiago por un vídeo viral en el que una mujer maltrata a su perro en plena calle

La grabación difundida por el perfil Salseo USC acumula cientos de comentarios de usuarios que critican duramente 

Eladio Lois
Eladio Lois
23/02/2026 13:24
El vídeo difundido en redes acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios
Un vídeo difundido en las últimas horas en redes sociales ha generado una fuerte ola de indignación en Santiago de Compostela. La grabación, compartida por la cuenta Salseo USC, muestra a una mujer mientras pasea con su perro y, presuntamente, lo maltrata en plena vía pública.

En las imágenes, que ya acumulan decenas de miles de reproducciones y cerca de 900 comentarios, se observa cómo la mujer patea al animal en varias ocasiones, le propina tirones bruscos de la correa e incluso llega a levantarlo del suelo tirando de ella mientras continúa caminando. 

Revuelo en redes y búsqueda de identidad

La publicación provocó una reacción masiva de rechazo por parte de numerosos usuarios, que expresaron su indignación en los comentarios y reclamaron que los hechos fuesen denunciados.

El revuelo llevó a que varios internautas comenzasen a investigar la identidad de la mujer que aparece en el vídeo con el objetivo de poder interponer una denuncia formal. La situación generó un intenso debate en redes sociales, tanto por la gravedad de las imágenes como por los límites de la exposición pública de la persona implicada. 

Caso en manos de las autoridades

Horas después de la difusión inicial, la propia cuenta de Salseo USC informó de que la persona que aparece en el vídeo ya ha sido localizada e identificada y que el caso se encuentra en manos de las autoridades.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre la actuación policial o sobre posibles diligencias abiertas en relación con los hechos.

La legislación vigente en materia de protección animal contempla sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales en casos de maltrato, en función de la gravedad y de las circunstancias acreditadas.

El episodio ha vuelto a poner el foco en la sensibilidad social ante el bienestar animal y en el papel que juegan las redes sociales a la hora de visibilizar conductas que pueden constituir infracciones o delitos.

