Santiago de Compostela

Febreiro, mes de MFB Fashion Boutique e AGADEA en '12 Comercios, 12 Sensibilidades'

A tenda da rúa de Xeneral Pardiñas cede o seu escaparate á Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer e acollerá actividades de sensibilización durante todo o mes

Redacción
23/02/2026 07:08
Presentación da campaña de febreiro de “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, coa participación de representantes do Concello, de MFB Fashion Boutique e de AGADEA
Presentación da campaña de febreiro de “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, coa participación de representantes do Concello, de MFB Fashion Boutique e de AGADEA
Concello de Santiago
Xa está en marcha a terceira edición da campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, unha iniciativa na que participan unha ducia de comerciantes de Santiago para darlle visibilidade a outras tantas entidades solidarias. O programa conta coa colaboración do departamento municipal de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, e foi presentado hoxe pola concelleira María Rozas.

Tamén participaron a coordinadora da campaña, Vanessa Alvite, e as protagonistas da iniciativa neste mes de febreiro: Mónica Fernández, de MFB Fashion Boutique e Lucía Fandiño, coordinadora da área de Santiago de AGADEA.

A tenenta de alcaldesa reiterou o orgullo do Concello por participar na campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, impulsada polas propias comerciantes “para tecer rede entre os establecementos de proximidade, dándolle visibilidade a entidades solidarias que traballan tamén en Compostela”. 

Febreiro, mes de MFB Fashion Boutique e Agadea

Nesta edición van repetir algúns dos establecementos e das entidades sociais que xa participaron o ano pasado en “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, e incorpóranse tamén moitos nomes movos.

É o caso do establecemento protagonista da campaña en febreiro, a tenda MFB Fashion Boutique, que dedica o mes a darlle visibilidade a AGADEA, a Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer. No establecemento da rúa de Xeneral Pardiñas xa está instalado o posto informativo e unha exposición fotográfica sobre AGADEA, e tamén se celebrarán actividades promocionais como unha aula de calceta, ou un sorteo de vales de compra na propia tenda.

En marzo, a colaboración será entre a Xoguetería Chafarís e a Fundación Down Compostela; en abril tócalle á Libraría Couceiro coa Asociación Dano Cerebral Santiago; en maio será a quenda de Dona Camiseta, que colabora con Obra Social de Pediatría, e en xuño, o establecemento D´Aldea tratará de darlle visibilidade á Asociación Abeiratúa.

Xa en xullo, Gaia Ecocrianza colabora coa Asociación Alegría; en agosto a tenda de moda infantil Tralalá daralle visibilidade a ASANOG, a asociación do Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia e en setembro a Farmacia Rosa Vázquez colaborará coa asociación Paluso. En outubro, a colaboración será entre a Mercería Algui e a Asociación Compostelá de Diabéticos; novembro será o mes de Óptica Val e a Asociación ASPAS; en decembro Tartitis colabora con ACEM; e a campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” pecharase en xaneiro do 27 coa colaboración entre Energía Zen e ConArtritis.

