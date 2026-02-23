Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Concello reafirma su compromiso con el rural y moviliza más de 1,2 millones en inversiones para 2026

El gobierno local explica ante FERUSA los proyectos previstos y detalla el inicio de la ampliación de la red de abastecimiento en Marantes

Eladio Lois
Eladio Lois
23/02/2026 11:29
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presidió la reunión con FERUSA para abordar las inversiones en el rural
Concello de Santiago
El gobierno local de Santiago ha reafirmado su compromiso con el rural compostelano en una reunión presidida por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, con la Federación de Asociacións de Rural de Santiago (FERUSA), en la que se dieron a conocer los proyectos previstos para este año en las parroquias.

En el encuentro participaron también la concelleira de Medio Rural, Pilar Lueiro, y el concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Xesús Domínguez. Según trasladó el Ejecutivo municipal, las inversiones previstas para el rural en 2026 superan los 1,2 millones de euros, al margen de otras actuaciones ya en marcha. Durante la reunión se recogieron asimismo sugerencias relacionadas con las tareas de mantenimiento previstas para la primavera y el verano.

A presentación da iniciativa tivo lugar no CIFP Compostela, coa participación de representantes da Fundación Rosalía de Castro, da Hostalaría.gal e do ámbito educativo

O caldo de gloria de Rosalía chega aos establecementos de Santiago

El gobierno local, en cumplimiento del Pacto polo Rural, subrayó su apuesta por reforzar los servicios en las parroquias, ampliando la oferta de actividades en los centros socioculturales, mejorando espacios en las escuelas infantiles e impulsando la prestación del servicio de comedor para la infancia.

Más de 800.000 euros para ampliar la red en Marantes

En paralelo, la concelleira de Medio Rural, Pilar Lueiro, mantuvo el jueves 19 de febrero a las 20.00 horas una reunión en el local social de Marantes para informar sobre el inicio de la obra de ampliación de la red de abastecimiento que permitirá dotar de suministro a los lugares de A Torre y Agualada.

“Estamos perante unha das obras máis importantes do rural de Compostela destes anos cun importante orzamento”, explicó Lueiro durante el encuentro.

La actuación contempla la ampliación de casi cuatro kilómetros de red, lo que permitirá conectar cerca de 70 viviendas y otras parcelas urbanizables. El presupuesto supera los 800.000 euros y el inicio de los trabajos está previsto para las próximas semanas, con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses. 

Nueva senda peatonal en Cortos

En la misma parroquia, el Concello ejecutará también la construcción de una senda peatonal en Cortos. Con esta actuación, el investimento total en Marantes superará el millón de euros en 2026, según detalló el gobierno local.

El Ejecutivo municipal sostiene que estas intervenciones forman parte de una estrategia global para mejorar las infraestructuras y los servicios básicos en el rural de Santiago, con el objetivo de avanzar en la cohesión territorial del municipio.

