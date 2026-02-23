Consternación en la USC por el fallecimiento de Francisco Xavier Redondo Abal a los 62 años

Redondo Abal dirigía la Biblioteca de Física e Óptica e Optometría Archivo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha expresado su "hondo pesar"por el fallecimiento de Francisco Xavier Redondo Abal, historiador y escritor, que murió este viernes a los 62 años a causa de un cáncer. La institución académica se ha unido al dolor de su familia y amistades tras conocer la noticia.

Integrante del Persoal Técnico de Xestión e Administración e Servizos (PTXAS), Redondo Abal desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la Biblioteca Universitaria. En la actualidad ejercía como director de la Biblioteca de Física e Óptica e Optometría, después de muchos años vinculado a la Biblioteca de Filoloxía.

Compromiso académico y memoria histórica

Más allá de su labor en la gestión bibliotecaria, Francisco Xavier Redondo Abal destacó como historiador especializado en memoria histórica, con una producción reconocida en este ámbito. Formaba parte del grupo de investigación Histagra de la USC, centrado en el estudio de la historia contemporánea y la memoria democrática.

Asimismo, era miembro de la sección de Patrimonio e Bens Culturais del Consello da Cultura Galega, donde contribuía al análisis y divulgación del patrimonio cultural gallego.

La USC ha subrayado su compromiso profesional y su aportación tanto al servicio bibliotecario como a la investigación histórica, ámbitos en los que dejó una huella destacada dentro de la comunidad universitaria compostelana.