Compostela reivindica a vixencia de Rosalía no 189 aniversario do seu nacemento
Actos institucionais, lectura pública e programación cultural lembran en Santiago a figura da poetisa como referente literario e social
O 23 de febreiro de 1837 nacía Rosalía de Castro en Santiago de Compostela e para conmemorar o 189 aniversario dese nacemento celebrouse un ano máis o día da autora galega máis "consciente e comprometida". Por este motivo, a Fundación Rosalía de Castro realizou unha serie de actos na praza de Vigo e no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. O programa de actividades incluíu tamén o Festival Rosalía que se desenvolveu durante toda a fin de semana na praza de Mazarelos e noutros espazos da cidade.
A praza de Vigo, lugar onde naceu Rosalía, acolleu na mañá deste luns un acto público que deu comezo coa interpretación da ‘Alborada de Rosalía’ por parte dos Carapaus e que contou coa participación de nenas e nenos dos colexios Quiroga Palacios e Cluny e a tradicional ofrenda floral.
No acto participou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto co conselleiro de Cultura, José López; a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, Sol Agra; o alcalde de Padrón, Anxo Arca; o presidente da Asociación de Veciños Raigame, Xosé Manuel Durán; e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira.
No marco desta xornada, a Goretti Sanmartín tamén participou no acto organizado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres pola Fundación Rosalía de Castro no que se leron poemas da autora e que contou coa actuación musical de Uxía e Javier Ruibal. O acto pechouse como comezaba a mañá, ao son da ‘Alborada de Rosalía’ dos Carapaus, e cunha degustación do Caldo de Gloria do cociñeiro compostelán Iago Pazos.