O Ateneo analiza o ambicioso proxecto cinematográfico de A 'Casa da Troia'
O catedrático Emilio Carlos García Fernández afondará este luns no filme de 1925 impulsado por Alejandro Pérez Lugín nunha sesión ás 19.30 horas na rúa do Vilar
O Ateneo de Santiago acollerá este luns, 23 de febreiro, ás 19.30 horas, unha nova cita do ciclo Luns do Ateneo coa conferencia «O grande empeño cinematográfico de Alejandro Pérez Lugín: A Casa da Troia (1925)». A sesión terá lugar na súa sede da rúa do Vilar, 19, e permitirá revisitar un dos proxectos pioneiros do cinema español vinculado directamente a Compostela.
A intervención correrá a cargo de Emilio Carlos García Fernández, catedrático de Comunicación Audiovisual da Universidade Complutense de Madrid, quen analizará o contexto histórico e a relevancia da adaptación cinematográfica realizada en 1925 arredor dunha das obras literarias máis coñecidas da cidade.
Un fito pioneiro do cinema español
A versión de 1925 de A Casa da Troia constitúe un fito pioneiro na historia do cinema español, nun momento clave para a consolidación da linguaxe cinematográfica. O proxecto impulsado por Alejandro Pérez Lugín supuxo un esforzo singular por trasladar á pantalla grande o universo estudantil e urbano de Santiago, contribuíndo a fixar unha imaxe cinematográfica da cidade nas primeiras décadas do século XX.
A conferencia permitirá afondar no alcance cultural daquela iniciativa e no seu significado dentro do desenvolvemento do cinema en España.
Un especialista en historia do cinema
Emilio Carlos García Fernández é doutor en Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid e conta cunha ampla traxectoria docente e investigadora no ámbito do cine, a fotografía e a televisión. Ao longo da súa carreira desempeñou distintos cargos de xestión académica, dirixiu teses doutorais e participou en proxectos de innovación e investigación financiados.
Vinculado ao mundo do cinema dende a infancia —os seus pais rexentaban un cine en Ribadavia—, foi realizador de televisión e colaborador habitual en prensa especializada. É membro do Círculo de Escritores Cinematográficos e da Asociación Española de Investigación da Comunicación (AE-IC), e recibiu, entre outros recoñecementos, o Premio Film-Historia á Mellor Investigación (2002) e a Medalla do Círculo de Escritores Cinematográficos pola súa traxectoria. Na actualidade dirixe o Grupo Complutense de Estudios Cinematográficos.