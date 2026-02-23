Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Ateneo analiza o ambicioso proxecto cinematográfico de A 'Casa da Troia'

O catedrático Emilio Carlos García Fernández afondará este luns no filme de 1925 impulsado por Alejandro Pérez Lugín nunha sesión ás 19.30 horas na rúa do Vilar

Eladio Lois
Eladio Lois
23/02/2026 07:36
A adaptación cinematográfica de 'A Casa da Troia' marcou un fito no cinema español
A adaptación cinematográfica de 'A Casa da Troia' marcou un fito no cinema español

O Ateneo de Santiago acollerá este luns, 23 de febreiro, ás 19.30 horas, unha nova cita do ciclo Luns do Ateneo coa conferencia «O grande empeño cinematográfico de Alejandro Pérez Lugín: A Casa da Troia (1925)». A sesión terá lugar na súa sede da rúa do Vilar, 19, e permitirá revisitar un dos proxectos pioneiros do cinema español vinculado directamente a Compostela.

A intervención correrá a cargo de Emilio Carlos García Fernández, catedrático de Comunicación Audiovisual da Universidade Complutense de Madrid, quen analizará o contexto histórico e a relevancia da adaptación cinematográfica realizada en 1925 arredor dunha das obras literarias máis coñecidas da cidade. 

Un fito pioneiro do cinema español

A versión de 1925 de A Casa da Troia constitúe un fito pioneiro na historia do cinema español, nun momento clave para a consolidación da linguaxe cinematográfica. O proxecto impulsado por Alejandro Pérez Lugín supuxo un esforzo singular por trasladar á pantalla grande o universo estudantil e urbano de Santiago, contribuíndo a fixar unha imaxe cinematográfica da cidade nas primeiras décadas do século XX.

A conferencia permitirá afondar no alcance cultural daquela iniciativa e no seu significado dentro do desenvolvemento do cinema en España.

Un especialista en historia do cinema

Emilio Carlos García Fernández é doutor en Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid e conta cunha ampla traxectoria docente e investigadora no ámbito do cine, a fotografía e a televisión. Ao longo da súa carreira desempeñou distintos cargos de xestión académica, dirixiu teses doutorais e participou en proxectos de innovación e investigación financiados.

Vinculado ao mundo do cinema dende a infancia —os seus pais rexentaban un cine en Ribadavia—, foi realizador de televisión e colaborador habitual en prensa especializada. É membro do Círculo de Escritores Cinematográficos e da Asociación Española de Investigación da Comunicación (AE-IC), e recibiu, entre outros recoñecementos, o Premio Film-Historia á Mellor Investigación (2002) e a Medalla do Círculo de Escritores Cinematográficos pola súa traxectoria. Na actualidade dirixe o Grupo Complutense de Estudios Cinematográficos.

