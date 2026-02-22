Mi cuenta

Comeza o XVII Santiago(é)Tapas: o concurso gastronómico que dinamiza Compostela en inverno

O certame, activo ata o 8 de marzo, reúne 48 establecementos e 73 tapas nunha edición marcada polo crecemento e a desestacionalización turística

Redacción
22/02/2026 00:05
Representantes das entidades implicadas no certame na aula gastronómica do Mercado de Abastos, onde tiveron lugar as probas de preselección das tapas
Representantes das entidades implicadas no certame na aula gastronómica do Mercado de Abastos, onde tiveron lugar as probas de preselección das tapas
Cedida
O XVII Santiago(é)Tapas xa está en marcha e, durante tres semanas, do 19 de febreiro ao 8 de marzo, converterá a cidade nun gran percorrido gastronómico no que participan 48 establecementos composteláns, a cifra máis alta desde que o concurso se trasladou ao mes de febreiro.

Nesta edición presentáronse un total de 73 tapas, cinco máis que o ano pasado, consolidando un certame que medra tanto en participación como en diversidade de propostas culinarias. Ademais, 13 dos locais participantes estréanse este ano no Santiago(é)Tapas, un dato que confirma a capacidade do concurso para atraer novos proxectos hostaleiros.

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, destacou que este crecemento “amosa o acerto no cambio de datas do concurso, pensado para dinamizar a hostalaría nun mes tradicionalmente máis frouxo e avanzar na desestacionalización do turismo en Compostela”. 

Nun principio, o Santiago(é)Tapas celebrábase en novembro, momento no que o sector hosteleiro “comezaba coas ceas de Nadal, así que xa había demasiado movemento”, segundo sinala a concelleira. Desa forma decidiron cambialo de data a febrero, “un mes moito máis frío, máis parado para a hostalaría, co obxectivo de que haxa actividades e visitantes durante todo o ano”.

Sabor por toda a cidade

Durante o certame, a cidadanía e as persoas visitantes poden percorrer distintos roteiros gastronómicos e degustar as propostas creadas especificamente para o concurso, que combinan tradición, creatividade e produto de proximidade. Segundo sinala Louzao, “a gastronomía é un dos principais atractivos de Compostela e unha das cuestións máis destacadas polas que a xente nos quere visitar e da que tamén goza moito a propia cidadanía de Compostela, que fai moita vida nos locais de hostalaría”.

Ademais diso, achega valor engadido, xa que os visitantes acoden a estes locais e “non quedan no que todo o mundo visitaría de Compostela, senón que teñen que coñecernos de maneira máis profunda e coñecer a cidade, o concello e a gastronomía a través da calidade dos nosos produtos”. En canto aos veciños da cidade, tamén os anima a acudir a locais diferentes aos que soen ir no seu día a día e “moverse por todo o territorio do concello”.

Santiago(é)Tapas forma parte da estratexia turística municipal recollida baixo a marca Compostela Gastronómica, coa que se busca reforzar a identidade culinaria da cidade e prolongar as estadías máis alá dos meses de maior afluencia turística.

Desde Turismo de Santiago subliñan que a gastronomía é un elemento clave da experiencia de visita, xunto coa cultura, a lingua e o patrimonio, e que iniciativas como este concurso contribúen a distribuír mellor os fluxos turísticos ao longo do ano. 

Amplo apoio institucional e empresarial

O XVII Santiago(é)Tapas está organizado e promovido por Turismo de Santiago e conta co apoio da Deputación da Coruña, que dá nome ao premio á mellor tapa creativa. O patrocinio principal corre a cargo de Hijos de Rivera, a través das súas marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga e Cabreiroá.

Tamén colaboran a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, o Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Cafés Dromedario, a Asociación de persoas celíacas de Galicia, o CIFP Compostela e Allwork.

Como participar

Para participar no XVII Santiago(é)Tapas, as persoas interesadas deben recoller o Tapasporte a partir do 19 de febreiro, dispoñible tanto na Oficina de Turismo como nos establecementos participantes. Unha vez en marcha o percorrido gastronómico, cómpre probar as tapas nos locais adheridos e selar o Tapasporte en cada visita. A votación das mellores propostas realízase a través dos códigos QR dispoñibles en cada establecemento. Finalmente, os participantes poden trocar os premios na Oficina de Turismo.

De record en record

A edición pasada do XVI Santiago(é)Tapas pechouse con cifras récord, ao acadar as 30.000 tapas vendidas e sumar 12.915 votos válidos, o que supuxo un incremento de arredor do 25 % con respecto ao ano anterior. Estes datos consolidaron o concurso como unha ferramenta eficaz para dinamizar a hostalaría durante a tempada baixa, logo do traslado da súa celebración de novembro a febreiro, unha decisión avalada tanto pola participación cidadá como polo sector.

Desde o Concello subliñaron entón que o Santiago(é)Tapas se estaba a converter nun evento clave para a desestacionalización turística, aliñado co obxectivo municipal de avanzar cara a un modelo máis sostible, que combine actividade económica, vida veciñal e atractivo para as persoas visitantes. O balance positivo da pasada edición, tanto en consumo como en implicación do público, serviu de impulso para unha nova convocatoria que este ano volve medrar en número de locais e propostas gastronómicas.

A concelleira de Turismo destaca a colaboración entre administracións públicas, pero tamén con estidades privadas, “é imprescindible para poder levar adiante os eventos de calidade que Compostela merece, que as persoas que nos visitan merecen”.

