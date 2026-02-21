Mi cuenta

Santiago de Compostela

Una colisión entre dos coches en la A-54 en la zona de Lavacolla deja al menos un herido

Ep
21/02/2026 18:43
Un choque entre dos vehículos en la autovía Lugo-Santiago (A-54), que ha ocurrido en el entorno de la parroquia de Lavacolla en la capital gallega, ha dejado al menos a una persona herida.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 88 de la autovía en dirección Lugo alrededor de las 13.00 horas. Según la información proporcionada por el 112 Galicia, que recibió avisos de varios particulares, la Guardia Civil certificó desde el lugar de los hechos que se trataba de una colisión por alcance entre dos coches.

Cuatro vehículos implicados en un accidente en O Castiñeiriño

La central de emergencias no ha podido concretar un número de personas heridas. Sin embargo, uno de los alertadores, que aseguró ser uno de los implicados, informó de que su compañero estaba herido.

Hasta el lugar se desplazaron personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

