Tres centros de Santiago estarán en las olimpiadas nacionales de FP

El conselleiro de Educación junto a los 37 integrantes de la selección gallega de FP Xunta

Santiago de Compostela contará con cuatro representantes en el campeonato nacional de Formación Profesional SpainSkills 2026, que se celebrará en Madrid del martes 24 al sábado 28. Los estudiantes proceden de tres centros educativos de la capital gallega: el CIFP Compostela, el CIFP Politécnico de Santiago y el IES San Clemente.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, recibió este viernes a los 37 integrantes de la denominada selección gallega de Formación Profesional, acompañado por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez. Durante el acto, les trasladó “moita sorte e ánimo para demostrar en equipo o enorme potencial da FP galega” y aseguró que “sexa cal sexa o resultado, sodes un orgullo para o noso sistema educativo”.

Especialidades con sello compostelano

En el caso de Santiago, el CIFP Compostela estará representado en la modalidad de Cocina, mientras que el CIFP Politécnico de Santiago competirá en Electrónica y en Tecnología del Automóvil. Por su parte, el IES San Clemente aportará alumnado en TIC Administración de Sistemas en Red.

Los cuatro estudiantes compostelanos forman parte de una delegación gallega integrada por 37 jóvenes de 25 centros de toda la comunidad, todos ellos ganadores del campeonato autonómico GaliciaSkills celebrado el pasado mes de octubre.

Galicia, en casi todas las modalidades

La selección gallega competirá en 33 de las 34 modalidades convocadas en el certamen estatal, 30 de ellas clasificables para campeonatos internacionales y tres en formato demostración.

El alumnado que obtenga la medalla de oro se incorporará a la delegación española que participará en el mundial de Shanghái, previsto para septiembre de 2026, y en el europeo que se celebrará en Alemania en 2027.

Con representación directa desde tres centros educativos de la ciudad, Santiago vuelve a situarse en la primera línea de la Formación Profesional gallega en una cita que reúne a los mejores estudiantes del país.