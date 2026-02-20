Manuel Portas presenta Mazarelos este viernes en la Librería Bandini de Santiago Archivo

La Librería Bandini de Santiago acogerá este viernes 20 de febrero la presentación de Mazarelos, la nueva obra de Manuel Portas. El encuentro comenzará a las 20.30 horas en el establecimiento situado en la avenida da Peregrina, 3, en un acto abierto al público.

Publicado por Editorial Galaxia, el libro toma su título de uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico compostelano, lo que sitúa a la ciudad como referente simbólico dentro de la propuesta literaria del autor.

En la presentación intervendrán también la profesora Carmen Moure y el director de Edicións de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, quienes acompañarán a Manuel Portas en una conversación en torno a la obra y su proceso de creación.