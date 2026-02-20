Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Manuel Portas presenta ‘Mazarelos’ este viernes en la Librería Bandini de Santiago

El acto comenzará a las 20.30 horas y contará con la participación de Carmen Moure y Marcos Calveiro

Eladio Lois
Eladio Lois
20/02/2026 07:35
La Librería Bandini de Santiago acogerá este viernes 20 de febrero la presentación de Mazarelos, la nueva obra de Manuel Portas. El encuentro comenzará a las 20.30 horas en el establecimiento situado en la avenida da Peregrina, 3, en un acto abierto al público.

Publicado por Editorial Galaxia, el libro toma su título de uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico compostelano, lo que sitúa a la ciudad como referente simbólico dentro de la propuesta literaria del autor.

En la presentación intervendrán también la profesora Carmen Moure y el director de Edicións de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, quienes acompañarán a Manuel Portas en una conversación en torno a la obra y su proceso de creación.

