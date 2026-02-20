Las estafas informáticas y los robos con violencia disparan la criminalidad en Santiago en 2025

La criminalidad en Santiago de Compostela cerró 2025 con un total de 5.171 infracciones penales, lo que supone un incremento del 2,9 % respecto a 2024. Aunque la subida global es moderada, el detalle de los datos muestra importantes variaciones en determinadas tipologías delictivas, con aumentos significativos en robos con violencia, estafas informáticas y lesiones.

Dentro de la criminalidad convencional —que suma 4.151 delitos y desciende ligeramente un 1 %— destacan algunos incrementos relevantes. Los robos con violencia e intimidación crecieron un 69,4 %, hasta alcanzar los 830 casos. También subieron con fuerza los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que aumentan un 39 % y se sitúan en 820 hechos registrados.

Otro de los repuntes más llamativos se produce en los robos con fuerza en domicilios, que ascienden un 16,8 % y alcanzan los 1.110 casos.

La cibercriminalidad sigue al alza

El apartado que concentra una mayor cifra absoluta de delitos es el de las estafas informáticas, que suman 8.400 hechos y experimentan un incremento del 24,4 % respecto al año anterior.

En conjunto, la cibercriminalidad aumenta un 22,4 %, consolidando una tendencia al alza que ya se había observado en ejercicios anteriores. También crecen los “otros ciberdelitos”, con una subida del 13,9 %.

Estos datos confirman que el ámbito digital sigue siendo uno de los principales focos de expansión delictiva en la capital gallega.

Descensos en agresiones sexuales con penetración y tráfico de drogas

Frente a estos aumentos, algunas tipologías registran descensos significativos. Las agresiones sexuales con penetración bajan un 50 % y se sitúan en 50 casos.

También disminuyen las sustracciones de vehículos, con una caída del 15,4 % (330 casos), y el tráfico de drogas, que desciende un 12,5 % hasta los 140 hechos conocidos. Los hurtos se reducen un 5,5 %, con 142 casos registrados en 2025.

En el ámbito más grave, no se registraron homicidios dolosos consumados en 2025, lo que supone una caída del 100 % en comparación con el año anterior, mientras que los homicidios en grado de tentativa se duplicaron porcentualmente, aunque en cifras absolutas son 20 casos.

Una fotografía con luces y sombras

El balance de 2025 dibuja una realidad compleja: mientras la criminalidad total crece de forma contenida, determinados delitos experimentan repuntes muy acusados, especialmente en el ámbito digital y en los robos con violencia.

Al mismo tiempo, descienden algunas infracciones tradicionalmente sensibles, como el tráfico de drogas o determinadas modalidades de delitos sexuales.

El análisis confirma así una tendencia dual: menos peso de la criminalidad convencional en su conjunto, pero mayor impacto de los delitos tecnológicos y de ciertos hechos violentos, en un contexto en el que la variación porcentual no siempre refleja incrementos masivos en términos absolutos, pero sí cambios relevantes en la estructura delictiva de la ciudad.