Santiago de Compostela

La Policía Nacional retoma los trámites de extranjería tras el incendio de la comisaría

El servicio se prestará desde el lunes en la calle Rodrigo A. del Padrón para evitar desplazamientos a A Coruña y solo con cita previa o para gestiones pendientes por los desperfectos

Redacción
20/02/2026 20:27
El incendio registrado la pasada semana obligó a reorganizar temporalmente la atención al público en Santiago.
Europa Press
La Policía Nacional reanudará desde el próximo lunes la realización de los trámites de extranjería en Santiago de Compostela, después del incendio registrado la semana pasada en la comisaría compostelana, que obligó a reorganizar la atención al público.

Según ha informado el propio cuerpo, el incidente provocó la habilitación de otras ubicaciones para poder dar continuidad a distintos procedimientos administrativos. En el caso concreto del Negociado de Extranjeros, todos los trámites relacionados con este servicio se realizarán en las dependencias de la Policía Nacional situadas en la calle Rodrigo A. del Padrón número 3. 

Nuevo emplazamiento y horario de atención

El objetivo de esta reorganización es evitar que las personas usuarias tengan que desplazarse hasta A Coruña para completar sus gestiones. El horario de atención al público será de lunes a jueves en turno de mañana y tarde, mientras que los viernes se limitará al turno de mañana.

Desde la Policía Nacional precisan que “únicamente se atenderá a las personas con cita programada en estos días o a las que no hayan podido realizar el trámite en días pasados debido a los desperfectos de la comisaría”, por lo que no se permitirá la atención sin cita previa salvo en los supuestos indicados. 

DNI y pasaportes en O Obradoiro

De forma paralela y con el mismo horario, las furgonetas VIDOC continuarán prestando servicio en la plaza de O Obradoiro para la tramitación de documentación relacionada con el DNI y pasaportes.

En este caso, la atención también estará dirigida a la ciudadanía que tenga cita concertada para estos días o a quienes necesiten realizar trámites que requieran urgencia acreditada, mientras se mantienen las medidas provisionales tras el incendio.

