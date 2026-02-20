Mi cuenta

Santiago de Compostela

El grupo de Epidemiología del IDIS asume la Cátedra Cruz Roja USC y logra una bolsa Marie Curie para investigar el radón

Leonor Varela y Cristina Candal dirigirán la cátedra centrada en el envejecimiento mientras un proyecto sobre linfoma obtiene financiación europea competitiva

Eladio Lois
20/02/2026 12:55
De izquierda a derecha, Cristina Candal, Lucía Rodríguez y Alberto Ruano
Cedida
El grupo de Epidemiología, Salud Pública y Evaluación de Servicios de Salud del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) refuerza su posición en el ámbito académico e investigador al hacerse cargo de la Cátedra Institucional Cruz Roja USC y al lograr, además, una de las bolsas Marie Curie concedidas a proyectos presentados por la Universidade de Santiago de Compostela.

Con la incorporación de la Cátedra Cruz Roja USC, el grupo suma su tercera cátedra institucional, tras las de Vida Saludable y Salud Ambiental, consolidando el papel estratégico de Santiago en la investigación en salud pública. 

Una cátedra orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores

La Cátedra Institucional Cruz Roja USC lleva una década promoviendo la docencia, la investigación, el desarrollo y la innovación aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, uno de los grandes retos de una sociedad progresivamente envejecida.

La dirección estará a cargo de Leonor Varela Lema, como directora, y de Cristina Candal Pedreira, como codirectora, ambas investigadoras del IDIS y profesoras de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC.

El conselleiro de Educación junto a los 37 integrantes de la selección gallega de FP

Tres centros de Santiago estarán en las olimpiadas nacionales de FP

Más información

Leonor Varela es doctora en Farmacia y máster en Salud Pública por la USC. Tras 18 años en la Axencia Galega do Coñecemento en Saúde y más de una década como responsable de proyectos internacionales en evaluación de tecnologías sanitarias, coordina actualmente el Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública de la USC. Su investigación se centra en intervenciones para la promoción de hábitos de vida saludables en grupos de especial riesgo y en el ámbito metodológico de ensayos y registros de pacientes.

Por su parte, Cristina Candal es doctora, máster en Salud Pública por la USC y máster en Investigación Sanitaria por la UDC. Ha realizado estancias en Lisboa y en las universidades de Brown y Yale (EE. UU.). Es editora de Gaceta Sanitaria, coordina el grupo de trabajo de ética de la Sociedad Española de Epidemiología y, desde 2025, ejerce como coordinadora de la USC en la Red de Universidades Promotoras de Salud. Su línea de investigación aborda la epidemiología de las enfermedades crónicas y su relación con factores de riesgo ambientales, así como la promoción de hábitos saludables y la integridad científica. 

Una Marie Curie para estudiar la exposición al radón

En paralelo, un proyecto desarrollado por la investigadora del IDIS Lucía Rodríguez Loureiro, con contrato posdoctoral Sara Borrell, ha recibido una de las ocho bolsas Marie Curie concedidas a propuestas presentadas por la USC.

El estudio, supervisado por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC e investigador del IDIS Alberto Ruano Raviña, analizará cómo afecta a la población la exposición al radón en interiores, específicamente en relación con el linfoma Non-Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en los glóbulos blancos.

Se trata del primer estudio caso-control con mediciones individuales de radón en un área de alto riesgo, e incorporará también la evaluación de contaminantes atmosféricos peligrosos. El objetivo es generar evidencias sólidas que orienten estrategias de prevención ambiental del cáncer en Europa.

Con estos avances, el grupo compostelano refuerza su liderazgo en la investigación epidemiológica y en el análisis de los determinantes ambientales de la salud, situando de nuevo a Santiago en el centro de los proyectos científicos con proyección internacional.

