El fenómeno 'therian', adultos que se identifican y relacionan como animales, llega a Santiago

Polémica en Compostela por un encuentro de jóvenes que se identifican como animales

Santiago de Compostela podría acoger este sábado 21 de febrero, a las 18.00 horas en la Praza Roxa, una supuesta quedada organizada por un colectivo que se identifica como therians. Se trata de personas que adoptan rasgos, comportamientos o identidades vinculadas a animales —como perros, gatos, lobos o toros— y que se reúnen para socializar e interactuar bajo esa caracterización.

Carteles difundidos en redes convocan la quedada de therians este sábado a las 18.00 horas Redacción

La convocatoria ha circulado en los últimos días mediante carteles compartidos en Instagram y TikTok. En ellos se anima a participar en el encuentro, que de celebrarse supondría la primera cita pública de estas características anunciada en la ciudad. Por el momento, no consta información oficial sobre permisos o comunicación a las autoridades.

Un aluvión de comentarios y mensajes de odio

La difusión de la convocatoria ha provocado una reacción inmediata en redes sociales. Las publicaciones se han llenado de comentarios que califican al colectivo, formado en su mayoría por jóvenes, como “enfermos mentales” o “pervertidos”.

La conversación digital ha derivado en una fuerte polarización social. Por un lado, quienes defienden la libertad individual sostienen que cada persona puede identificarse y expresarse como desee, incluso si decide hacerlo adoptando la estética o el comportamiento de un animal, siempre que no vulnere ninguna norma. Desde esta perspectiva, se trataría de una expresión identitaria inofensiva, por excéntrica que pueda resultar.

En el extremo opuesto, otros usuarios muestran rechazo frontal y preocupación, argumentando que este tipo de conductas podrían reflejar un comportamiento poco saludable a nivel psicológico. Algunos comentarios incluso han insinuado la intención de acudir al lugar para increpar a los asistentes, lo que ha incrementado la tensión en el debate online.

Entre la libertad individual y el rechazo social

El fenómeno therian, visible en distintas ciudades a través de redes sociales, consiste en encuentros presenciales en los que los participantes se caracterizan como animales y reproducen ciertos comportamientos asociados a ellos.

Aunque no se trata de una actividad ilegal ni vinculada a incidentes conocidos, la discusión pública gira en torno a sus implicaciones sociales. Para algunos, es una subcultura juvenil más dentro del amplio abanico de identidades contemporáneas. Para otros, supone una señal de alarma sobre determinadas dinámicas de socialización.

El debate, como suele ocurrir en redes, ha escalado hacia posiciones cada vez más extremas. Si finalmente la quedada se celebra este sábado en la Praza Roxa, la atención no solo estará puesta en la participación, sino también en la capacidad de la ciudad para gestionar una polémica que ya ha trascendido el propio evento y se ha convertido en símbolo de la división social que generan las nuevas tendencias identitarias.