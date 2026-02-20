Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Consorcio de Santiago acuerda destinar más de 1,6 millones a Raxoi, Bonaval y Conxo

El Consello de Administración aprueba subvenciones para intervenir en tres inmuebles singulares

Eladio Lois
Eladio Lois
20/02/2026 14:20
El Consello de Administración dio luz verde a nuevas ayudas para la rehabilitación en 2026
El Consello de Administración dio luz verde a nuevas ayudas para la rehabilitación en 2026
Cedida
El Consorcio de Santiago ha aprobado una inversión de 1.622.000 euros para intervenir en tres inmuebles de alto valor histórico y patrimonial de la ciudad: el Pazo de Raxoi, el conjunto de San Domingos de Bonaval y la Igrexa de Santa María de Conxo. La decisión fue adoptada en la reunión del Consello de Administración celebrada el 18 de febrero.

Las actuaciones se enmarcan en la línea de subvenciones directas que la entidad concede para la rehabilitación y restauración de edificios patrimoniales en el término municipal de Santiago.

Intervenciones en Raxoi, Bonaval y Conxo

La mayor partida, de 700.000 euros, se destinará a obras de conservación y mejora de la eficiencia energética en la fachada norte del Pazo de Raxoi, dando continuidad a trabajos desarrollados previamente en otras zonas del edificio.

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Archivo

En el conjunto de San Domingos de Bonaval se autoriza la rehabilitación de la torreta de la fachada este, con un presupuesto de 504.000 euros.

San Domingos de Bonaval
San Domingos de Bonaval

Por su parte, en la iglesia de Santa María de Conxo se acometerá la restauración de las carpinterías de las puertas y la instalación de un nuevo sistema de iluminación, con una inversión de 418.000 euros.

La Igrexa de Santa María de Conxo contará con nuevas carpinterías e iluminación
Santa María de Conxo contará con nuevas carpinterías e iluminación
Archivo

Estas tres intervenciones suman un total de 1.622.000 euros en ayudas directas para la conservación del patrimonio compostelano. 

Nueva convocatoria para redactar proyectos técnicos

Durante la sesión también se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para 2026 de una línea de subvenciones en concurrencia competitiva destinada a financiar la elaboración de proyectos técnicos de rehabilitación y restauración de inmuebles de valor histórico y patrimonial en Santiago.

Serán actuaciones subvencionables la redacción de proyectos básicos y de ejecución, proyectos de restauración y de arqueología asociados, así como la elaboración de planes de mantenimiento de los inmuebles. Estas ayudas estarán dirigidas a trabajos desarrollados por el personal técnico del Consorcio de Santiago. 

Apoyo al programa Conciencia de la USC

El Consello de Administración aprobó además la concesión de una subvención directa de 25.000 euros al programa Conciencia de la Universidade de Santiago de Compostela.

Esta iniciativa, activa desde 2006, invita a figuras destacadas de la investigación y el conocimiento internacional a divulgar sus avances en la capital gallega, consolidando a Santiago como punto de referencia en el ámbito científico y académico.

