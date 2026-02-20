El Arteal Santiago logra el bronce en la Copa del Rey tras rozar la final en Tarragona

El equipo compostelano tuvo dos oportunidades para sellar el pase a la final Cedida

El Arteal Santiago se colgó este jueves la medalla de bronce en la Copa del Rey de tenis de mesa, disputada en Tarragona, en un torneo que deja sensaciones encontradas en el conjunto compostelano. El equipo gallego tuvo en su mano el pase a la final, pero no supo aprovechar dos oportunidades claras y terminó cediendo en un emocionante cruce de semifinales.

Victoria solvente en cuartos ante el Hospitalet

El camino hacia las semifinales comenzó en la mañana del jueves con el enfrentamiento ante el Hospitalet de Cataluña en los cuartos de final.

Gastón abrió la eliminatoria ante el ruso Chernov en un duelo de máxima igualdad. Tras imponerse con claridad en los dos primeros sets (12/10 y 11/3), vio cómo su rival forzaba el desempate tras ganar los dos siguientes (10/12 y 10/12). En el quinto set, Gastón supo resistir la remontada y cerró el punto por 11/9.

Humberto amplió la ventaja frente a Norman Tauler en otro partido decidido en el quinto set. Tras un intercambio constante de golpes, el jugador del Arteal se impuso por 11/7 en el definitivo.

Con el 2-0 en el marcador, Enio no dejó escapar la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Se impuso con autoridad a Marc Miró por 3-0 (11/5, 11/7 y 11/8), sellando el pase a semifinales.

Una semifinal que se escapó por detalles

El rival en semifinales fue el Leka Enea de Irún. El cruce arrancó con la derrota de Gastón ante Jon Ander, que se impuso por 3-1 tras un inicio titubeante del jugador compostelano.

Humberto igualó la contienda ante Palacios en otro encuentro de máxima tensión, resuelto por 12/10 en el quinto set tras una espectacular remontada.

Enio puso al Arteal por delante (2-1) al vencer a Endika por 3-1, dejando al conjunto santiagués a un solo punto de la final.

Sin embargo, Gastón no pudo ante Palacios en el cuarto duelo (0-3), llevando la eliminatoria al decisivo quinto partido. Humberto comenzó dominando frente a Ander, llegó a estar a un solo set de clasificar al Arteal para la final, pero el jugador vasco remontó y se llevó el último punto por un ajustado 9/11 en el quinto set.

El marcador final de 3-2 dejó al Arteal fuera de la final pese a haber tenido dos oportunidades claras para cerrarla.

Una oportunidad perdida ante la caída del favorito

El desenlace resultó aún más amargo si se tiene en cuenta que el gran favorito del torneo, el Cajasur, cayó en la otra semifinal por 1-3. La eliminación del principal aspirante abría una puerta inesperada al título para el equipo compostelano, que finalmente no pudo aprovechar esa circunstancia.

El bronce supone un nuevo éxito para el Arteal Santiago en una competición de máximo nivel nacional, aunque el desarrollo de la semifinal deja la sensación de que el equipo estuvo a un paso de disputar la final y pelear por el título.