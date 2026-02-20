Mi cuenta

Santiago de Compostela

Consenso político e institucional para impulsar la divulgación del Panteón de Galegos Ilustres

Representantes del Parlamento, la Xunta, Concello y Arzobispado coinciden en reforzar la proyección social, educativa y cultural del espacio de Bonaval 

Agencias
20/02/2026 18:06
Participantes del foro celebrado en la iglesia de San Domingos de Bonaval, dedicado al futuro del Panteón de Galegos Ilustres
Participantes del foro celebrado en la iglesia de San Domingos de Bonaval, dedicado al futuro del Panteón de Galegos Ilustres
Concello de Santiago
Representantes políticos y del Arzobispado de Santiago han coincidido en la "necesidad" de impulsar el conocimiento alrededor del Panteón de Galegos Ilustres, donde descansan figuras como Rosalía de Castro y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

La iglesia de San Domingos de Bonaval (Santiago), ha acogido este viernes el foro 'Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres: a memoria que nos guía'. En dos mesas redondas, figuras del Parlamento de Galicia, el Arzobispado, la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago, han abordado el proceso de creación de la institución, así como los retos futuros alrededor de ella.

El primer coloquio lo han formado el diputado popular en el Congreso, Pedro Puy, la portavoz xeral del BNG, Ana Pontón, y el diputado del PSdeG en el Parlamento gallego, Luis Álvarez.

Durante el transcurso del mismo, Puy ha recordado que fue "una tarea muy compleja poner de acuerdo" a todos los implicados. "Fue posible gracias a dos ingredientes: mucha generosidad, dialogo y el tiempo, no tener prisas", ha indicado.

En este sentido, Pontón ha añadido la "importancia" del impulso social en defensa del Panteón como "elemento de identidad colectiva", con iniciativas para garantizar que "estuviese en condiciones dignas". Así, ha remarcado que esto "tiene que trazar un nuevo horizonte" para el espacio.

Por su parte, Álvarez ha puesto en valor el "trabajo impagable" de todos durante el proceso y ha señalado que la tramitación parlamentaria fue "un proceso sencillo teniendo en cuenta la enorme trascendencia".

Darlo a conocer

A continuación, en la segunda mesa redonda, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, han abordado los retos de cara al futuro.

Sanmartín, ha subrayado la "importancia" de que el Panteón se convierta en un símbolo al que puedan acudir los gallegos. Para ellos, se debe "dar a conocer el espacio" mediante la divulgación educativa y la dinamización cultural. Entre otros retos, ha citado la rehabilitación del espacio: "Eso significa presupuestos".

En este sentido, Lorenzo ha coincidido en la creación de materiales didácticos para que la sociedad lo conozca. "Hacerlo accesible intelectualmente, que sea un espacio en el que uno sienta que forma parte y este en la memoria de todos", ha remarcado.

Por su parte, el conselleiro ha apuntado como retos la cuestión de la titularidad del Panteón y la actividad propia del espacio, que lo debe "poner en valor". "Tenemos que seguir manteniendo el debate y el equilibrio, y conseguir que este legado lo transmitamos a las generaciones futuras. Tiene que ser un símbolo de Galicia y del diálogo y la concordia", ha enfatizado.

Finalmente, Santalices ha ampliado señalando como retos la cesión del espacio; el reglamento de usos del Panteón; la definición de la 'ilustreza'; y la preservación y gestión del patrimonio.

