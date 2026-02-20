Mi cuenta

Santiago de Compostela

As esculturas de Carboeiro regresan a Galicia tras un acordo institucional 'exemplar'

Goretti Sanmartín destaca a colaboración entre administracións e museos como modelo para recuperar pezas do patrimonio espoliadas e reclama que outras obras volvan aos seus lugares de orixe

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/02/2026 16:09
A alcaldesa de Santiago na presentación das esculturas de Carboeiro recuperadas grazas á colaboración entre institucións
A alcaldesa de Santiago na presentación das esculturas de Carboeiro recuperadas grazas á colaboración entre institucións
Concello de Santiago
O Museo das Peregrinacións foi escenario do acto de presentación das dúas esculturas espoliadas hai preto de 70 años do pórtico do Mosteiro de Carboeiro, que regresan a Galicia grazas a un acordo entre a Xunta e o Concello de Barcelona. 

“Levamos moito tempo reclamando que temos que gozar do Patrimonio nos lugares onde ese patrimonio debe estar”, reivindicou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, no seu discurso, e avogou pola colaboración institucional para que outras pezas, coma as columnas de San Paio de Antealtares, poidan recuperarse para o seu lugar de orixe.

Sanmartín valorou que as esculturas de Carboeiro volvan a Galicia pouco tempo despois de que foran recuperadas as estatuas do Mestre Mateo e trazou tamén as diferenzas entre estes dous procesos. Nese sentido, apunto que as pezas do Pórtico da Gloria volveron a Santiago, “de onde nunca debero saír”, despois dun “longo proceso xudicial, chegando ao Tribunal Supremo para poder recuperalas á forza” .

As esculturas volven a Galicia pouco tempo despois de que foran recuperadas as estatuas do Mestre Mateo tras un proceso xudicial
As esculturas volven a Galicia pouco tempo despois de que foran recuperadas as estatuas do Mestre Mateo tras un proceso xudicial
As esculturas de Carboeiro chegan, en cambio “a través dunha relación exemplar entre institucións, entre administracións e tamén coa colaboración do museo da entidade que as tiña na súa propiedade”, valorou. “Esta debe ser a fórmula, este debe ser o guion que nos leve tamén a recuperar outras pezas que continúan estando fóra do noso país es que sabemos que constitúe unha anomalía”, defendeu.

A rexedora sinalou tamén a importancia da investigación para iniciar estes procesos e avalar que “as pezas teñen que estar no seu lugar de orixe”. Felicitou polo seu traballo ao investigador Francisco Prado Vilar e valorou que coñecer o periplo, a traxectoria, a como foro espoliadas e como foron vendidas é o punto de inicio para que as distintas administracións inicien o proceso de devolución. 

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego y los dos últimos exacaldes de la ciudad en el acto para presentar al público las estatuas

Compostela abre al público las esculturas del Mestre Mateo recuperadas tras 70 años

Más información

“En Santiago de Compostela aínda temos as columnas de San Paio de Antealtares que están no Museo Arqueolóxico Nacional unha parte e outra parte está fóra do Estado español”, lembrou a alcaldesa e insistiu en que é o momento de que todas as administracións e entidades colaboren.

