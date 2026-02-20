Antía Muíño: "O concerto do Teatro Principal será unha das citas máis importantes da miña carreira"
A artista lanza este venres 20 de febreiro o seu novo traballo, o cal será levado ao vivo no gran escenario compostelán o vindeiro 5 de marzo
Antía Muíño regresa cun novo capítulo discográfico. Anfibia Por Veces, editado por Raso Estudio, verá a luz este venres 20 de febreiro en todas as plataformas dixitais, tras adiantar nas últimas semanas temas como A Beleza, Augha Desa Fonte e Mientras Sueño y Vivo. A artista galega amplía así o seu universo sonoro nun traballo que afonda na emoción e na procura de novos matices sen abandonar a raíz íntima que marcou o seu debut.
O disco terá unha primeira presentación en Galicia o vindeiro 5 de marzo no Teatro Principal de Santiago, nun concerto chamado a ser unha das citas culturais destacadas das próximas semanas en Compostela.
Antes de falar do novo disco, gustaríame comezar por algo máis persoal: en que momento vital se atopa? Ao final, o momento creativo adoita estar moi condicionado polo que unha está vivindo.
É unha moi boa pregunta, porque ás veces esquecemos esa parte máis persoal. A verdade é que antes dun lanzamento importante, como é sacar un traballo discográfico, pásase por moitos momentos distintos. Estou moi ilusionada, con moitísimas ganas de que o disco saia e de que a xente o escoite. Pero tamén hai momentos de ansiedade, porque aparecen moitas preguntas: como será recibido, como sairán as cousas, como irán os concertos, que pasará despois… Esa incerteza tamén é emocionante, pero ás veces pode xerar nervios. Hai días de moita euforia e outros nos que tamén sentimos estrés, porque detrás dun disco hai moitas cousas das que estar pendente, non só a nivel musical. Para este proxecto, ademais, estou preparando algo grande para o concerto de presentación, e iso implica ter en conta moitos factores. Por sorte, estou acompañada dun equipo que traballa moito polo proxecto, e nese sentido síntome moi agradecida.
En que medida este novo traballo supón un cambio respecto á Antía Muíño do seu álbum debut? Que mudou persoal e musicalmente?
Penso que agora estou moito máis dentro do que é o circuíto e a propia industria musical, e iso inevitablemente fai que vexa as cousas doutro xeito. No primeiro disco escribín e gravei as cancións sen ningún tipo de expectativa. Tiña claro que quería recoller o que viña facendo nos últimos tempos e o fixen desde ese lugar, sen pensar demasiado en como ía funcionar. Despois o proxecto funcionou, e iso cambia a perspectiva. Agora estou vivindo da música, e iso fai que entren en xogo outras variables: como vai responder o público, se o disco me permitirá chegar a máis lugares, abrir novos espazos, compartir a miña música con máis xente e seguir afianzándome na escena. A nivel vital e profesional, o segundo disco sempre ten ese peso: xa non é unha primeira carta de presentación, senón un paso máis dentro dun camiño que se está consolidando. E a nivel musical tamén hai diferenzas claras. Este é un disco máis pensado, máis construído desde unha concepción global. Todas as cancións son autorais; no primeiro había versións e musicalizacións. Aquela era unha mostra do que viña facendo, mentres que neste hai unha intención máis definida e unha identidade máis clara detrás.
A decisión de que o disco percorra un espectro musical máis amplo foi algo consciente desde o inicio ou foi xurdindo de maneira natural no propio proceso creativo?
Non foi unha decisión consciente desde o principio, foi algo que foi xurdindo. Eu tiña escritas e compostas moitas cancións, e despois fun elixindo cales querían formar parte deste álbum. Pero cando compoño estou atravesada por moitas músicas diferentes, e deixo que saia o que levo dentro. Ás veces unha idea pídeme algo máis enerxético; outras veces, máis introspección e unha crudeza máis pura. Non teño un método pechado nin me poño a escribir dicindo “agora vou facer un tema deste estilo ou doutro”. No impulso creativo van aflorando cousas que teñen que ver coa miña maneira de entender a música, que é bastante ampla. É certo que ao principio, cando estaba pensando no disco, preocupábame un pouco a cuestión da coherencia. Preguntábame de onde debía saír esa coherencia: de que todos os temas respirasen o mesmo estilo? No meu caso non, porque eu non me sinto así. Síntome máis ben dual, poliédrica. Para min, a coherencia está precisamente aí: en ser fiel ao que me pide a miña creatividade. Non teño prexuízos e intento fuxir de clichés asociados a determinados estilos, xa sexa a canción de autora, o folk ou outros xéneros. O resultado é esa diversidade que aparece no disco, pero que responde á miña maneira de entender a música.
Comentaba antes a cuestión da coherencia nos discos. Hai artistas que constrúen os seus traballos como un relato, con todos os temas ligados entre si, e outros que fan unha recompilación de cancións. No seu caso, o propio título fala de ser “anfibia”, de transitar entre dous mundos. Que significa para vostede ser anfibia por veces?
Anfibia por veces é tamén o título dunha das cancións do álbum, e nela reflexiono arredor da identidade e da miña relación co medio, coa terra que habito. Parecíame moi revelador empregalo como título do disco precisamente polas connotacións que ten esa idea do anfibio: un ser que se move entre distintos elementos, entre a auga e a terra. Eu síntome así moitas veces, tanto na música como a nivel vital. Neste disco hai cancións moi introspectivas e íntimas, pero tamén outras nas que quixen saír desa intensidade e abrazar algo máis livián, máis colectivo ou máis mundano, como pode ser o amor fugaz, por exemplo, que está formulado como un pasodobre. Interesábame buscar esa dualidade e eses contrastes. Esa imaxe de ser anfibia por veces paréceme moi acaída para explicar a miña maneira de entender a música e, sobre todo, o espírito deste disco.
Para rematar, que mensaxe lle gustaría enviar ao público compostelán que xa agarda o concerto do 5 de marzo?
Que veñan todas e todos a celebrar con nós esta primeira data de presentación de Anfibia por veces. Vai ser unha celebración moi especial, na que estarán presentes todas as colaboracións do disco e na que estamos preparando algo moi potente a nivel escénico e visual. Para min vai ser, sen dúbida, unha das datas máis importantes da miña carreira. Agardo que o Teatro Principal se encha e que compartamos esa noite xuntas.