Santiago de Compostela

A primeira Nerd Nite do ano reúne na Nave de Vidán a Camelot, dragóns e a presenza de drogas nas agresións sexuais

O ciclo impulsado por Jorge Mira Pérez regresa o 26 de febreiro con charlas sobre mitoloxía artúrica, imaxinarios medievais e saúde pública no ámbito universitario

Redacción
20/02/2026 07:50
A cita consolida o formato de divulgación nocturna en Compostela, achegando investigación e debate ao público xeral nun espazo cultural alternativo

A primeira Nerd Nite do ano 2026 terá lugar este 26 de febreiro, ás 20.30 horas, na Nave de Vidán. Nesta ocasión, as persoas relatoras serán Claudia Fernández Estrada, investigadora predoutoral na área de Filoloxía Inglesa da USC; Tiago García Ferrer, estudante do programa de doutoramento en Estudos da Literatura e a Cultura da USC; e Cristina Jorge Soto, profesora da área de Enfermaría da USC.

A charla de Claudia Fernández Estrada titúlase ‘O Rei Arturo no Quinto Pino: Redescubrindo a natureza de Camelot’. Pola súa parte, Tiago García Ferrer falará de dragóns e princesas no relatorio ‘Roubando princesas e queimando cabaleiros: a historia perdida dos dragóns’. Finalmente, Cristina Jorge Soto porá o foco nas ‘Agresións sexuais en presenza de drogas no estudantado galego’.

As Nerd Nites, organizadas polo catedrático da USC Jorge Mira Pérez, son conversas divulgativas nas que especialistas de diferentes ámbitos dialogan co público das disciplinas que os apaixonan fóra do ámbito académico, nun ton distendido e en horario nocturno. As Nerd Nites naceron hai anos en Estados Unidos, unha proposta orixinal á que se sumou Santiago de Compostela en 2012, sendo a primeira cidade española en facelo.




