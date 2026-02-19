Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Xunta y Asociación de Consumidores reclaman al Gobierno central la transferencia y gratuidad de la AP-9

La conselleira María M. Allegue denuncia un “ninguneo” del Ejecutivo estatal y anuncia que la Xunta respaldará acciones conjuntas para exigir una solución definitiva

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 19:15
Reunión entre la Xunta y representantes de la Asociación de Consumidores para abordar la situación de la AP-9
Reunión entre la Xunta y representantes de la Asociación de Consumidores para abordar la situación de la AP-9
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta y la Asociación de Consumidores de Galicia coincidieron este jueves en reclamar al Gobierno central la transferencia, el rescate y la gratuidad de la AP-9, tras una reunión mantenida en Santiago entre la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el secretario xeral del colectivo, Miguel López Crespo.

Según trasladó la Consellería, el encuentro evidenció una posición común “apoiada polo conxunto da sociedade galega” en defensa de estas demandas, que el Ejecutivo autonómico viene reiterando en los últimos años. Allegue recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la solicitud de transferencia de la autopista, una iniciativa que, según señaló, ha sido aplazada en 45 ocasiones en la actual legislatura sin llegar a debatirse en el Congreso. 

Estudio sobre el coste del rescate

Durante la reunión, la conselleira detalló el contenido de un estudio elaborado por su departamento, que concluye que el coste de bonificar los peajes hasta el final del período concesional sería equivalente al del rescate de la infraestructura. En este sentido, aseguró que la Xunta ya ha instado en varias ocasiones al Ejecutivo estatal a actuar con “valentía” para asumir la gestión directa de una vía que considera estratégica.

Catedral de Santiago

O proxecto 'Hermes' iluminará a Catedral cun aforro enerxético do 68%

Más información

Allegue informó además de las reuniones mantenidas con la Federación Galega de Transportistas, la Confederación de Empresarios de Galicia y las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias para conocer la respuesta del Gobierno central al dictamen de la Comisión Europea sobre esta cuestión. Según indicó, la Xunta recibió una negativa a facilitar esa información, decisión que calificó como una muestra de falta de transparencia y diálogo.

“Ninguneo” y próximos pasos

La conselleira lamentó lo que consideró un “ninguneo” por parte del Gobierno central y reiteró que la Xunta apoyará todas las acciones conjuntas que se impulsen desde colectivos de consumidores, el sector del transporte, el tejido empresarial y la sociedad civil gallega para exigir una solución definitiva.

Allegue subrayó que la AP-9, que nace y termina en Galicia y vertebra exclusivamente el territorio gallego, registra una media de más de 26.000 usuarios diarios. Por ello, rechazó los argumentos del Ejecutivo estatal relativos a la supuesta falta de interés público o a la confidencialidad del expediente europeo.

La Xunta, añadió, no permanecerá pasiva tras la última negativa y está analizando los siguientes pasos para continuar reclamando la transferencia, el rescate y la gratuidad de una infraestructura que considera esencial para el desarrollo económico y social de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mónica Seoane, directora de las guías 20xvinte, durante la presentación de 'Tu Cuaderno del Camino de Santiago', en colaboración con Chirucae

Mónica Seoane, finalista a los Premios Mujer Rural de Galicia 2026
Eladio González Lois
Reunión entre la Xunta y representantes de la Asociación de Consumidores para abordar la situación de la AP-9

Xunta y Asociación de Consumidores reclaman al Gobierno central la transferencia y gratuidad de la AP-9
Eladio González Lois
Integrantes de la ONCE de Santiago durante la cata sensorial celebrada en la Festa da Filloa de Lestedo

La Festa da Filloa de Lestedo organiza una cata sensorial para integrantes de la ONCE de Santiago
Eladio González Lois
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

La Xunta activa en Santiago una nueva fase del proyexto Xenoma Galicia
Eladio González Lois