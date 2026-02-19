Xunta y Asociación de Consumidores reclaman al Gobierno central la transferencia y gratuidad de la AP-9

Reunión entre la Xunta y representantes de la Asociación de Consumidores para abordar la situación de la AP-9 Xunta

La Xunta y la Asociación de Consumidores de Galicia coincidieron este jueves en reclamar al Gobierno central la transferencia, el rescate y la gratuidad de la AP-9, tras una reunión mantenida en Santiago entre la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el secretario xeral del colectivo, Miguel López Crespo.

Según trasladó la Consellería, el encuentro evidenció una posición común “apoiada polo conxunto da sociedade galega” en defensa de estas demandas, que el Ejecutivo autonómico viene reiterando en los últimos años. Allegue recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad la solicitud de transferencia de la autopista, una iniciativa que, según señaló, ha sido aplazada en 45 ocasiones en la actual legislatura sin llegar a debatirse en el Congreso.

Estudio sobre el coste del rescate

Durante la reunión, la conselleira detalló el contenido de un estudio elaborado por su departamento, que concluye que el coste de bonificar los peajes hasta el final del período concesional sería equivalente al del rescate de la infraestructura. En este sentido, aseguró que la Xunta ya ha instado en varias ocasiones al Ejecutivo estatal a actuar con “valentía” para asumir la gestión directa de una vía que considera estratégica.

O proxecto 'Hermes' iluminará a Catedral cun aforro enerxético do 68% Más información

Allegue informó además de las reuniones mantenidas con la Federación Galega de Transportistas, la Confederación de Empresarios de Galicia y las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias para conocer la respuesta del Gobierno central al dictamen de la Comisión Europea sobre esta cuestión. Según indicó, la Xunta recibió una negativa a facilitar esa información, decisión que calificó como una muestra de falta de transparencia y diálogo.

“Ninguneo” y próximos pasos

La conselleira lamentó lo que consideró un “ninguneo” por parte del Gobierno central y reiteró que la Xunta apoyará todas las acciones conjuntas que se impulsen desde colectivos de consumidores, el sector del transporte, el tejido empresarial y la sociedad civil gallega para exigir una solución definitiva.

Allegue subrayó que la AP-9, que nace y termina en Galicia y vertebra exclusivamente el territorio gallego, registra una media de más de 26.000 usuarios diarios. Por ello, rechazó los argumentos del Ejecutivo estatal relativos a la supuesta falta de interés público o a la confidencialidad del expediente europeo.

La Xunta, añadió, no permanecerá pasiva tras la última negativa y está analizando los siguientes pasos para continuar reclamando la transferencia, el rescate y la gratuidad de una infraestructura que considera esencial para el desarrollo económico y social de Galicia.