Un vuelo procedente de Madrid con destino A Coruña fue desviado a Santiago por condiciones meteorológicas adversas

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

Un vuelo procedente de Madrid y con destino al aeropuerto de A Coruña fue desviado en la tarde de este miércoles a Santiago de Compostela debido a condiciones meteorológicas adversas, según han precisado fuentes de Aena.

En concreto, se trata de la aeronave que tenía prevista su llegada a las 21.00 horas en el aeródromo coruñés y que finalmente aterrizó en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Sin incidencias en la jornada de este jueves

Más allá de este caso puntual, desde Aena han señalado que en la jornada de este jueves no se ha producido ninguna incidencia y que la operativa se desarrolla con normalidad en los aeropuertos gallegos.

El desvío se produjo en un contexto de inestabilidad meteorológica, aunque no se han registrado complicaciones adicionales derivadas de este episodio.