Santiago de Compostela

Santiago acoge la tercera edición de la Escuela Gallega de Consejeros

El programa, impulsado por el Club Financiero de Santiago y Garrigues, se celebrará del 10 de marzo al 27 de mayo con el apoyo de la AGEF y la Xunta

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 07:12
El Club Financiero de Santiago acoge la tercera edición de la Escuela Gallega de Consejeros
El Club Financiero de Santiago acoge la tercera edición de la Escuela Gallega de Consejeros
Cedida
La Escuela Gallega de Consejeros (Esgaco) celebrará en Santiago de Compostela su tercera edición entre marzo y mayo con el objetivo de formar a los actuales y futuros consejeros y administradores de las empresas familiares gallegas, consideradas uno de los principales motores del tejido empresarial de la comunidad.

La iniciativa, puesta en marcha en 2024 por el Club Financiero de Santiago y Garrigues, cuenta en esta ocasión con el apoyo y la colaboración de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y de la Xunta de Galicia. Las sesiones serán presenciales y se desarrollarán los miércoles de 16.00 a 20.00 horas en la sede del Club Financiero de Santiago, desde el 10 de marzo hasta el 27 de mayo.

El programa aborda cuestiones clave para la gestión y sostenibilidad de la empresa familiar, como la sucesión, las responsabilidades de los administradores, la incorporación de familiares sin formación a los consejos, las alternativas para reforzar el músculo financiero o la formación en materia fiscal, laboral, recursos humanos, auditoría y ciberseguridad.

La sesión inaugural tendrá lugar el 10 de marzo y contará con la presencia del presidente y consejero delegado del grupo Pérez Rumbao, Joaquín Pérez Bellido. Además, el miércoles 25 de febrero se celebrará una presentación del curso en la sede del Club Financiero de Santiago, entre las 19.00 y las 20.00 horas, con la participación de profesionales de Garrigues.

Las personas interesadas en asistir a esta sesión, inscribirse en la tercera edición de Esgaco o solicitar más información pueden hacerlo a través del correo electrónico info@clubfinancierodesantiago.com o del teléfono 682 874 124.

