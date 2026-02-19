Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rois organiza un viaje para mayores a Mallorca por 460 euros con hotel de cuatro estrellas y excursiones incluidas

El Concello abre del 2 al 6 de marzo el plazo de inscripción para una estancia de siete días en Baleares con traslados, vuelos y pensión completa

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 08:03
Participantes de una edición anterior de 'Viaxa con Rois'
Participantes de una edición anterior de 'Viaxa con Rois'
Cedida
El Concello de Rois pone en marcha una nueva edición de su propuesta Viaxa con Rois, que tendrá como destino la isla de Mallorca. La estancia se desarrollará del 13 al 19 de abril de 2026, con una duración de siete días y seis noches.

El precio del viaje es de 460 euros por persona e incluye los traslados al aeropuerto, los vuelos de ida y vuelta y el alojamiento en régimen de pensión completa en un hotel de cuatro estrellas. Durante la estancia se realizarán tres excursiones con guía oficial a las Cuevas del Drach, a la ciudad de Palma —con entrada a su catedral— y a Valldemossa, donde se visitará la Cartuja. Además, los participantes estarán acompañados en todo momento por personal municipal.

Podrán inscribirse las personas empadronadas en el Concello de Rois que sean pensionistas de jubilación del sistema público español, así como de viudedad o invalidez con 55 años cumplidos. También podrán participar quienes sean titulares o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social con 65 años cumplidos. En todos los casos será necesario valerse por sí mismos.

El plazo de inscripción estará abierto del lunes 2 al viernes 6 de marzo, ambos incluidos, en horario de 8.30 a 14.00 horas, en las oficinas generales del Concello de Rois. La inscripción deberá formalizarse de manera presencial y será necesario presentar el DNI, la tarjeta sanitaria y el justificante de pago, salvo en el caso de quienes opten por abonar el importe con tarjeta directamente en el Concello.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

