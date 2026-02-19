Mi cuenta

Santiago de Compostela

Mónica Seoane, finalista a los Premios Mujer Rural de Galicia 2026

La directora de las populares guías turísticas 20xvinte competirá este viernes en el marco del Congreso de la Mujer Rural, que reconoce el impacto transformador de mujeres en el medio rural gallego

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 19:36
Mónica Seoane, directora de las guías 20xvinte, durante la presentación de 'Tu Cuaderno del Camino de Santiago', en colaboración con Chirucae
Mónica Seoane, directora de las guías 20xvinte, durante la presentación de 'Tu Cuaderno del Camino de Santiago', en colaboración con Chiruca
Victor Hugo
La comunicadora compostelana Mónica Seoane, directora de las conocidas guías 20xvinte, es una de las tres finalistas de los Premios Mujer Rural de Galicia 2026, galardones enmarcados en el Congreso de la Mujer Rural, que buscan reconocer, visibilizar y poner en valor la trayectoria de mujeres que están transformando el medio rural gallego desde distintos ámbitos.

Foto de familia de representantes de 20xvinte, Chiruca y demás invitados

Santiago celebra la unión entre Chiruca y 20xvinte en un evento que rinde homenaje a los peregrinos

El nombre de la ganadora se dará a conocer este viernes en el transcurso del congreso, que distingue iniciativas con impacto institucional, social, económico, cultural y emprendedor en Galicia. En este caso, la responsable de 20xvinte opta a la categoría de 'Comunicadora, influencer o periodista'. 

Las guías “más riquiñas” de Galicia

En el caso de Seoane, el reconocimiento llega por su labor al frente de las guías 20xvinte, unas publicaciones turísticas que se han convertido en referencia para quienes visitan la comunidad. Editadas en papel, en formato trilingüe y distribuidas en más de 300 establecimientos hoteleros, las guías ofrecen propuestas de escapadas, rutas y experiencias por toda Galicia.

Como ella misma las define, son “as guías máis riquiñas de Galicia”, una etiqueta que ha contribuido a consolidar una marca reconocible y cercana, vinculada tanto a la promoción turística como a la puesta en valor de recursos locales.

Desde hace años, el proyecto 20xvinte combina comunicación, divulgación y promoción del territorio, conectando visitantes y destinos a través de un formato cuidado y accesible, lo que ha convertido a Seoane en una de las voces más visibles en el ámbito de la comunicación turística gallega. 

Tres perfiles con impacto en el rural

Junto a Mónica Seoane, optan al premio Lucía Casal, de la ganadería Casal Vázquez, y Alba Pérez, concejala y comunicadora. Las tres candidaturas representan ámbitos distintos de actuación, desde el emprendimiento y la producción agroganadera hasta la comunicación y la gestión pública.

Los Premios Mujer Rural de Galicia 2026 forman parte del Congreso da Muller Rural, una cita que tiene como objetivo destacar el papel de mujeres que impulsan cambios y generan oportunidades en el medio rural gallego.

Este viernes se conocerá el nombre de la ganadora de una edición en la que la compostelana Mónica Seoane parte como una de las favoritas por su contribución a la promoción de Galicia a través de un proyecto editorial que ha traspasado el ámbito local para consolidarse como referencia en el sector turístico.

