Máis de 200 alumnos participan nas sesións da XX Campaña Municipal de Animación á Lectura
A campaña municipal ‘Ler para crecer’ entra na súa recta central con actividades gratuítas para escolares e familias
A XX Campaña Municipal de Animación á Lectura 'Ler para crecer' continúa coas súas actividades. Este xoves e venres 20 de febreiro a sede de Afundación acolle sesións de contacontos con música de Paco Nogueiras, das que gozarán máis de 200 alumnas e alumnos do Colexio da Inmaculada, do CEIP de Roxos e de La Salle.
A XX Campaña de Animación á Lectura comezou coas visitas matinais diarias das nenas e dos nenos de educación infantil, primeiro e segundo de primaria e continúa agora coas sesións de contacontos para escolares.
Tras deterse uns intres ao carón do pozo que lle dá nome á Casa Grande onde Afundación instalou a súa sede, na céntrica rúa do Vilar, e descubrir a importancia que tivo este enclave para abastecer de auga a poboación da contorna, o son do acordeón de Paco Nogueiras chama a atención das nenas e dos nenos…
Unha chea de historias agardan no primeiro andar do edificio, onde comeza un percorrido máxico a través das ilustracións das obras que foron distinguidas co Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados nos últimos sete anos, e dos elementos tridimensionais elaborados pola deseñadora de Kalandraka, MariSol García, a partir dos personaxes e dos escenarios onde transcorren eses relatos.
Actividades para familias
A campaña inclúe actividades de balde para familias con inscrición previa a través do enderezo de correo electrónico reservaseducacion@santiagodecompostela.gal. As próximas sesións serán os sábados 21 e 28 de febreiro, ás 12.00 horas. Paco Nogueiras conducirá senllas sesións de contacontos con música para familias. O sábado 7 de marzo á mesma hora, desenvolverase unha sesión inclusiva de contos que, neste caso, contará coa colaboración das intérpretes de En lingua de signos.