Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Máis de 200 alumnos participan nas sesións da XX Campaña Municipal de Animación á Lectura

A campaña municipal ‘Ler para crecer’ entra na súa recta central con actividades gratuítas para escolares e familias

Redacción
19/02/2026 18:57
A iniciativa municipal promove o achegamento á lectura a través de actividades vinculadas ao Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados
A iniciativa municipal promove o achegamento á lectura a través de actividades vinculadas ao Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados
Yael Gonzalez
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

XX Campaña Municipal de Animación á Lectura 'Ler para crecer' continúa coas súas actividades. Este xoves e venres 20 de febreiro a sede de Afundación acolle sesións de contacontos con música de Paco Nogueiras, das que gozarán máis de 200 alumnas e alumnos do Colexio da Inmaculada, do CEIP de Roxos e de La Salle.

A XX Campaña de Animación á Lectura comezou coas visitas matinais diarias das nenas e dos nenos de educación infantil, primeiro e segundo de primaria e continúa agora coas sesións de contacontos para escolares.

Tras deterse uns intres ao carón do pozo que lle dá nome á Casa Grande onde Afundación instalou a súa sede, na céntrica rúa do Vilar, e descubrir a importancia que tivo este enclave para abastecer de auga a poboación da contorna, o son do acordeón de Paco Nogueiras chama a atención das nenas e dos nenos… 

Unha chea de historias agardan no primeiro andar do edificio, onde comeza un percorrido máxico a través das ilustracións das obras que foron distinguidas co Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados nos últimos sete anos, e dos elementos tridimensionais elaborados pola deseñadora de Kalandraka, MariSol García, a partir dos personaxes e dos escenarios onde transcorren eses relatos.

Actividades para familias

A campaña inclúe actividades de balde para familias con inscrición previa a través do enderezo de correo electrónico reservaseducacion@santiagodecompostela.gal. As próximas sesións serán os sábados 21 e 28 de febreiro, ás 12.00 horas.  Paco Nogueiras conducirá senllas sesións de contacontos con música para familias. O sábado 7 de marzo á mesma hora, desenvolverase unha sesión inclusiva de contos que, neste caso, contará coa colaboración das intérpretes de En lingua de signos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Mónica Seoane, directora de las guías 20xvinte, durante la presentación de 'Tu Cuaderno del Camino de Santiago', en colaboración con Chirucae

Mónica Seoane, finalista a los Premios Mujer Rural de Galicia 2026
Eladio González Lois
Reunión entre la Xunta y representantes de la Asociación de Consumidores para abordar la situación de la AP-9

Xunta y Asociación de Consumidores reclaman al Gobierno central la transferencia y gratuidad de la AP-9
Eladio González Lois
Integrantes de la ONCE de Santiago durante la cata sensorial celebrada en la Festa da Filloa de Lestedo

La Festa da Filloa de Lestedo organiza una cata sensorial para integrantes de la ONCE de Santiago
Eladio González Lois
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

La Xunta activa en Santiago una nueva fase del proyexto Xenoma Galicia
Eladio González Lois