Santiago de Compostela

La Xunta activa en Santiago una nueva fase del proyexto Xenoma Galicia

El Sergas comenzará el lunes 23 la toma de muestras en el Clínico y en el Hospital do Barbanza con el objetivo de alcanzar 828 participantes en el área sanitaria

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 19:05
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Hospital Clínico de Santiago, donde comenzará el lunes la nueva fase de toma de muestras del proyecto Xenoma Galicia
Archivo
La Xunta iniciará este lunes 23 de febrero la toma de muestras de una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. La iniciativa busca recopilar ADN de la población para identificar variantes genéticas asociadas a determinadas enfermedades y avanzar en el desarrollo de la medicina personalizada en la comunidad.

Las personas invitadas a participar —seleccionadas de forma aleatoria— recibirán un mensaje SMS de recordatorio para que reserven cita a través de la aplicación Sergas Móbil. En esta fase se habilitan 703 citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 en el Hospital do Barbanza, con disponibilidad de lunes a jueves en horario de tarde. No será necesario acudir en ayunas para la extracción. 

828 muestras en Santiago como primer paso

El objetivo inmediato es alcanzar 828 participantes en el área sanitaria compostelana. En los próximos meses, la invitación se extenderá progresivamente al resto de áreas sanitarias gallegas hasta llegar a 5.000 nuevos participantes en el conjunto de Galicia.

La extracción consistirá en una muestra de sangre que permitirá analizar variantes genéticas relacionadas con el cáncer de mama y ovario hereditario, la síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto. 

Detección precoz y seguimiento personalizado

En las fases piloto anteriores ya se detectaron 24 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo. Según explica la Consellería de Sanidade, en función de la variante identificada se informa a cada paciente de las opciones de seguimiento individualizado, de la posible necesidad de realizar pruebas a familiares y de hábitos de vida que puedan reducir el riesgo de desarrollar la patología.

El proyecto cuenta con una inversión autonómica de 20 millones de euros y se marca como meta recopilar el ADN de 400.000 gallegos. Por el volumen de población incluida, la Xunta destaca que Xenoma Galicia se sitúa entre las iniciativas de mayor envergadura a nivel internacional en el ámbito del cribado genético poblacional. 

Galicia, en la primera línea biomédica

Coordinado por la Consellería de Sanidade y dirigido por los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Brión y Ángel Carracedo, el programa pretende anticiparse a la aparición de enfermedades mediante la predicción del riesgo genético y el diseño de tratamientos farmacológicos individualizados.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que la iniciativa permitirá avanzar hacia un modelo de prevención y detección temprana más equitativo y sostenible, además de reforzar el posicionamiento de Galicia en la investigación biomédica y en el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica.

