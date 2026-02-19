La Festa da Filloa de Lestedo organiza una cata sensorial para integrantes de la ONCE de Santiago

Integrantes de la ONCE de Santiago durante la cata sensorial celebrada en la Festa da Filloa de Lestedo Cedida

La Festa da Filloa de Lestedo, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2024, acogió este jueves una cata sensorial dirigida a integrantes de la ONCE de Santiago. La actividad, enmarcada en el programa Filloa Cooking, reunió a cerca de 40 participantes, más de la mitad asociados de la organización.

La experiencia tuvo como objetivo poner a prueba los sentidos del olfato y del gusto mediante una degustación adaptada, en la que los asistentes utilizaron máscaras para potenciar la percepción sensorial durante la cata de vinos y platos.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; el director de la Agencia de Santiago de Compostela, José Antonio Riveiro; y el presidente de la Asociación da Filloa de Lestedo, Juan Silva, fueron los encargados de clausurar la actividad. El regidor destacó la implicación de la ONCE en la puesta en valor del evento y subrayó que “a Filloa de Lestedo une, e moito”.

Por su parte, José Antonio Riveiro agradeció “a excelente organización da cita” y expresó su deseo de que esta iniciativa marque el inicio de futuras colaboraciones. Juan Silva invitó además a los asistentes a acudir este domingo a Lestedo para disfrutar de la jornada central de la celebración.

Sabores y maridajes con producto gallego

Durante la cata se degustaron tres vinos de la D.O. Rías Baixas, de la subzona Ribeira da Ulla, acompañados de tres propuestas gastronómicas diseñadas para armonizar con las referencias seleccionadas.

La actividad contó con las explicaciones de Charly Torres, docente del CIFP Compostela en la especialidad de Servicios de Restauración, y del chef José Manuel Mallón, que elaboró distintos bocados a base de filloa: una filloa frita con steak tartar de Tenreira Galega a las hierbas frescas; un canelón de filloa de garbanzo con chorizo salteado y queso DOP Arzúa-Ulloa; y una filloa flambeada con Augardente de Galicia, crema de Queixo do Cebreiro y membrillo de higo.

Con iniciativas como esta, la Festa da Filloa de Lestedo amplía su programación hacia propuestas inclusivas que refuerzan el carácter social y cultural de una cita que cada año congrega a miles de visitantes en el municipio de Boqueixón.