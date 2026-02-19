Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Exlabesa logra una ayuda de 1,5 millones para impulsar su proyecto industrial

La empresa padronesa recibe financiación del Ministerio de Industria dentro de la cuarta convocatoria del programa estratégico para el sector automovilístico

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 15:02
Instalaciones de Exlabesa en Padrón, beneficiaria de 1,5 millones de euros en la cuarta convocatoria del Perte VEC | Archivo
Instalaciones de Exlabesa en Padrón, beneficiaria de 1,5 millones de euros en la cuarta convocatoria del Perte VEC | Archivo
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La compañía Exlabesa, con sede en Padrón, ha sido beneficiaria de una ayuda de 1,5 millones de euros en el marco de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), una línea estratégica impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo para reforzar la cadena de valor del sector automovilístico en España.

La financiación se enmarca en la línea de cadena de valor (Sección B) del programa, gestionada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (Sepides). En el conjunto del Estado, el Ministerio ha adjudicado provisionalmente 134,7 millones de euros a 34 proyectos empresariales dentro de esta convocatoria. 

Goretti Sanmartín, acompañada polos concelleiros Pilar Lueiro e Xesús Domínguez, supervisa o resultado das obras

Santiago recupera Santa Isabel: a reforma integral do complexo deportivo encara a súa apertura

Más información

Investigación industrial vinculada al vehículo eléctrico

En el caso de la empresa padronesa, el proyecto presentado se centra en una investigación industrial vinculada al vehículo eléctrico, concretamente en el ámbito de la denominada battery box y sus componentes. Esta línea de trabajo está relacionada con los sistemas que alojan y protegen las baterías de los vehículos electrificados, un elemento clave en el desarrollo tecnológico del sector.

El anuncio de las adjudicaciones fue realizado este jueves por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el marco del VI Foro Anfac, donde también destacó la apuesta del Gobierno por el Plan España Auto 2030.

Este plan estratégico incluye el programa Auto+, destinado a incentivar la adquisición de vehículos electrificados con ayudas de hasta 4.500 euros por vehículo, dentro de la estrategia estatal de impulso a la movilidad eléctrica y a la transformación industrial del sector.

La concesión de esta ayuda supone un respaldo institucional al proyecto de Exlabesa y refuerza el posicionamiento de la empresa padronesa dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico, un ámbito considerado prioritario en la política industrial española.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A inauguración foi celebrada en O Sendeiro, un dos locais gañadores da pasada edición

Comeza o XVII Santiago(é)Tapas con 76 propostas gastronómicas ata o 8 de marzo
Adriana Quesada
Instalaciones de Exlabesa en Padrón, beneficiaria de 1,5 millones de euros en la cuarta convocatoria del Perte VEC | Archivo

Exlabesa logra una ayuda de 1,5 millones para impulsar su proyecto industrial
Eladio González Lois
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

El PP alerta de que el contrato de los centros socioculturales “nace muerto”
Eladio González Lois
Aeropuerto de Santiago de Compostela

Un vuelo procedente de Madrid con destino A Coruña fue desviado a Santiago por condiciones meteorológicas adversas
Eladio González Lois