Exlabesa logra una ayuda de 1,5 millones para impulsar su proyecto industrial

La compañía Exlabesa, con sede en Padrón, ha sido beneficiaria de una ayuda de 1,5 millones de euros en el marco de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), una línea estratégica impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo para reforzar la cadena de valor del sector automovilístico en España.

La financiación se enmarca en la línea de cadena de valor (Sección B) del programa, gestionada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (Sepides). En el conjunto del Estado, el Ministerio ha adjudicado provisionalmente 134,7 millones de euros a 34 proyectos empresariales dentro de esta convocatoria.

Investigación industrial vinculada al vehículo eléctrico

En el caso de la empresa padronesa, el proyecto presentado se centra en una investigación industrial vinculada al vehículo eléctrico, concretamente en el ámbito de la denominada battery box y sus componentes. Esta línea de trabajo está relacionada con los sistemas que alojan y protegen las baterías de los vehículos electrificados, un elemento clave en el desarrollo tecnológico del sector.

El anuncio de las adjudicaciones fue realizado este jueves por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el marco del VI Foro Anfac, donde también destacó la apuesta del Gobierno por el Plan España Auto 2030.

Este plan estratégico incluye el programa Auto+, destinado a incentivar la adquisición de vehículos electrificados con ayudas de hasta 4.500 euros por vehículo, dentro de la estrategia estatal de impulso a la movilidad eléctrica y a la transformación industrial del sector.

La concesión de esta ayuda supone un respaldo institucional al proyecto de Exlabesa y refuerza el posicionamiento de la empresa padronesa dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico, un ámbito considerado prioritario en la política industrial española.