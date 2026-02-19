El PP alerta de que el contrato de los centros socioculturales “nace muerto”

Centro sociocultural de Santa Marta (archivo) Concello de Santiago

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha advertido este jueves de que el contrato correspondiente al lote III de los Centros Socioculturales (CSC) “nace muerto o, cuando menos, gravemente herido”, tras la decisión del gobierno municipal de aceptar en el proceso de licitación una oferta que, según asegura, recibe una valoración negativa por parte del informe técnico municipal.

El edil popular sostiene que dicho informe define la propuesta como “claramente insuficiente”, al entender que no cumple los requerimientos mínimos establecidos en los pliegos y que presenta carencias relevantes, además de excluir a la mayoría de los centros socioculturales, especialmente los situados en el rural, al contemplar únicamente siete equipamientos.

Críticas a la decisión de mantener la oferta en el proceso

José Ramón de la Fuente recordó que el concejal de Centros Socioculturales presidió la Mesa de Contratación que analizó las ofertas, por lo que, según expuso, conocía el contenido del informe técnico y la evaluación realizada por los servicios municipales.

El portavoz popular detalló que, siempre según ese informe, la oferta “no cumple los requerimientos mínimos establecidos en los pliegos, tiene carencias relevantes, excluye a la mayoría de los Centros Socioculturales —especialmente a los del rural— dejando sin cobertura una parte esencial del servicio, ya que solo contempla siete centros; carece del nivel necesario para garantizar la viabilidad de las aulas de nuevas tecnologías; es claramente insuficiente y no satisface las necesidades de los CSC”.

Ante esta situación, el concejal calificó los hechos de “extraordinariamente graves” y reclamó explicaciones públicas inmediatas al gobierno local, cuestionando por qué no fue excluida del proceso una oferta que, según la valoración técnica, no garantiza la prestación adecuada del servicio.

Situación de los trabajadores

De la Fuente enmarcó esta polémica en lo que considera una mala planificación del gobierno municipal desde el inicio del mandato, aludiendo a retrasos en la licitación y a prórrogas contractuales prolongadas.

El edil popular afirmó que la situación ha derivado en impagos de nóminas, suspensión de actividades y una progresiva deterioración del servicio. “A día de hoy, los trabajadores de los CSC están en una situación que nunca antes se había vivido, hasta el punto de tener que ir al paro. Nunca antes había ocurrido esto”, aseguró.

Según explicó, varios días después de anunciarse la suspensión de la continuidad del servicio a Serviplus, existen trabajadores que ni están cobrando ni disponen de la documentación necesaria para poder solicitar la prestación por desempleo.

“El gobierno de Goretti Sanmartín no puede seguir escondiéndose. Tiene que dar explicaciones inmediatas sobre la decisión de mantener en el proceso una oferta que los propios técnicos califican de insuficiente y que excluye a la mayor parte de los centros socioculturales de la ciudad”, concluyó el concejal popular.