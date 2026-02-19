Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Corte Inglés de Santiago organiza un taller gratuito de Lego con regalo para los más pequeños

Los niños podrán construir un unicornio y llevárselo a casa en una actividad que se celebrará el sábado 21 de febrero de 17.00 a 19.00 horas

Eladio Lois
19/02/2026 06:56
El centro comercial El Corte Inglés de Santiago de Compostela organizará este sábado 21 de febrero un taller infantil de Lego en el que los más pequeños podrán construir un pequeño unicornio y llevárselo a casa como recuerdo.

La actividad se desarrollará en el departamento de Carnaval del establecimiento, situado en el sótano 1, en horario de 17.00 a 19.00 horas. Los talleres incluirán todos los materiales necesarios para la construcción de la figura.

La participación es gratuita, aunque será necesaria inscripción previa para poder asistir. Desde la organización animan a las familias a reservar plaza con antelación, dado el carácter limitado de la actividad.

La propuesta se enmarca en la programación especial de Carnaval del centro y ofrece una alternativa lúdica y creativa para el público infantil en Santiago durante el fin de semana.

