Eduardo Saldaña: "Creer que la globalización puede acabar es un error"

El codirector de El Orden Mundial, Eduardo Saldaña, estará este 19 de febrero en Santiago de Compostela para presentar el segundo libro del grupo, Las fuerzas que mueven el mundo (Ariel, Grupo Planeta). La cita será en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela a las 12.00 horas.

La obra es un atlas que apuesta por la cartografía y la infografía como herramientas centrales para explicar la geopolítica contemporánea. Frente al ensayo tradicional, el equipo de El Orden Mundial propone un recorrido visual por las dinámicas que han marcado el orden internacional desde la caída de la Unión Soviética hasta la actualidad, abordando cuestiones como la rivalidad entre Estados Unidos y China, la crisis climática o el papel de España en un contexto de fragmentación global.

El libro intenta responder a una gran pregunta: ¿Cómo funciona el mundo? ¿Qué les llevó a abordarla a través de mapas y no con un ensayo tradicional?

Está en la esencia de nuestro proyecto. La divulgación se basa en intentar explicar a la gente cosas complejas de una manera sencilla y accesible. Cada vez más gente intenta, a su manera, responder a esa gran pregunta. Ese mundo que les es desconocido. En cuanto al uso de mapas, es algo que también está en el ADN del orden mundial. Nosotros siempre hemos acompañado nuestro trabajo de cartografía. Pensamos que es una pieza indispensable para cualquier análisis internacional. En un solo vistazo, una persona puede entender una cantidad enorme de dinámicas complejas y de factores que explican la realidad. Para nosotros, publicar un libro como este era una forma de reivindicar la importancia de la cartografía en el mundo académico y mediático. Siempre ha sido algo que se ha hecho fuera. Este es el primer Atlas masivo, hecho en España y en español.

En un contexto saturado de información y opinión, ¿por qué apostar por mapas e infografías como herramienta principal para explicar la geopolítica?

Precisamente, los mapas sirven para atraer la atención del público, en un contexto en el que cada vez menos gente lee. El mapa ayuda a captar la atención del lector. No es un dibujo o una ilustración, sino una representación de la realidad a la que hay que dedicarle tiempo y con la que se puede aprender mucho simplemente mirándola. Además, nos ayuda a llegar a un público más amplio, y a que este se vaya interesando poco a poco por los asuntos internacionales, que es el objetivo de todo nuestro trabajo.

¿Cómo se decide qué fenómenos merecen ser mapeados y cuáles quedan fuera?

No es una decisión fácil. De hecho, hubo bastante debate en la redacción y entre el equipo de cartografía. Por un lado, necesitas temas de los que haya datos o posibilidad de obtener la información adecuada que vas a representar. Además de que esa información o tema se pueda representar fácilmente en un mapa o infografía. Por otro lado, está el hilo narrativo del libro. Al no ser un ensayo escrito, necesitas estructurar un hilo que se pueda representar a través de mapas e infografías. En el caso de las fuerzas que mueven el mundo, la idea fue precisamente esa: identificar los principales factores que influyen en el orden internacional y que vemos que hoy en día han cobrado mucha importancia. Lo que hizo el equipo de cartografía fue establecer un límite temporal que permitiera enmarcar el tema del libro, y que a su vez hiciera que el libro fuera temporal. Por eso empezamos con la caída de la Unión Soviética y el inicio del orden liberal global. Eso nos permite hacer un recorrido a través de las fuerzas que han movido la globalización liberal en las últimas décadas y que hoy en día están cambiando. Además, nos facilita el incluir nuevos factores que están afectando a ese cambio.

Durante décadas se habló de globalización imparable. Hoy vemos proteccionismo y bloques económicos. ¿Estamos ante una desglobalización real o ante una globalización diferente?

Estamos ante una reconfiguración del orden global que hemos tenido. Es innegable que vivimos en el periodo de mayor interconexión mundial en la historia de la humanidad. Ha habido otros periodos en los que había conexión, pero era mucho más regional. Ahora mismo nos encontramos ante un orden global que está en un proceso de fragmentación. Esto no implica que vayamos a vivir una desconexión absoluta, sino más bien una reconfiguración. Veremos cómo se mantiene la conexión en unos ámbitos y cómo en otros se regionaliza por cuestiones económicas, de seguridad o estratégicas. Pero no debemos caer en el error de pensar que la globalización como tal se va a acabar. Lo que vamos a ver es una modificación de la globalización liberal en la que el libre mercado era el pilar central. Es un modelo que ha favorecido a unos actores en detrimento de otros. Y esos actores, como Estados Unidos, han visto que tienen que adaptarse para poder competir con rivales como China.

La rivalidad entre Estados Unidos y China atraviesa todo el libro. ¿Es una nueva Guerra Fría o un pulso con reglas completamente distintas?

Yo suelo evitar hablar de una nueva Guerra Fría, porque nos lleva a establecer paralelismos con ese periodo. Al contrario que la guerra fría, que fue un periodo bastante marcado por la diferencia ideológica, nos encontramos en un momento diferente. Podemos hablar de regionalización o el surgimiento de bloques y alianzas en algunos ámbitos concretos, pero China ahora mismo no tiene ese poder ideológico transformador que tenía la Unión Soviética. China ha llevado el modelo socialista otro nivel. Adaptándolo a un contexto de globalización liberal y tomando partes del neoliberalismo para favorecer su crecimiento y afianzar el sistema comunista en el país. Para nosotros era muy importante que el lector entendiera que es la principal dinámica que va a marcar el orden internacional en los próximos años. No vamos a entender muchas de las decisiones que tomen las grandes potencias sin esa relación entre Washington y Pekín.

Dedican un bloque importante a la crisis climática. ¿El cambio climático es ya el principal factor geopolítico del siglo XXI?

No me atrevería a decir que es el principal, pero si es uno de los que influyen. No solo por el impacto medioambiental que puede tener, sino también por la carrera tecnológica que hay por desarrollar capacidades energéticas, alternativas. Tendemos a ver las energías renovables como una cuestión exclusiva de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, países como China, hace tiempo que son conscientes de que la superioridad en renovables también una superioridad tecnológica y una manera de reforzar su autonomía estratégica. Y esto vale de la mano también de la competición por recursos estratégicos para liberar esa carrera energética.

Incluyen un apartado específico sobre España. En este nuevo tablero global, ¿qué papel real puede jugar nuestro país?

Siempre hemos insistido en que en España falta una cultura de lo internacional. Nos cuesta mucho el encaje que tiene nuestro país en el orden internacional y cómo se sitúa con respecto a otros estados. Por eso decidimos incluir un capítulo sobre España. En cuanto a qué papel puede jugar en el orden internacional que viene, países como España tienen el potencial de convertirse en nexos entre las distintas regiones. En un contexto de fragmentación y regionalización, nuestro país puede aprovechar sus conexiones con América Latina y el mundo Mediterráneo para triangular entre esas zonas. Además, te dirá que encontrar su hueco en la Europa del futuro. Si la idea es que Europa, gane autonomía estratégica, cada Estado deberá ayudar en esa tarea. Unos mantendrán más relaciones con Estados Unidos, mientras que otros buscarán Zënzar alianzas que ayuden al conjunto de los estados miembros con otros países como pueden ser China, India, Brasil…

Después de todas estas fuerzas, ¿es usted más optimista o más preocupado sobre el rumbo del mundo?

Ahora mismo no soy tan optimista como querría. El mundo en el que hemos crecido y que hemos estudiado está cambiando. Uno de los retos de vivir en ese interno es mantener la esperanza de que lo que vendrá será mejor. Sin embargo, es difícil. Sobre todo, porque el orden internacional que está muriendo es el orden que favoreció al bloque occidental al que pertenecemos. Además, en Europa, hemos tardado mucho en reaccionar y en entender que tenemos que ser más autónomos y capaces de adaptarnos a los cambios. Además, cuando miró a la historia me doy cuenta de que los últimos 80 años que hemos vivido ha sido una anomalía histórica sin precedentes. Un orden internacional en el que había unas normas comunes. Sin embargo, no era más que un espejismo, porque esas normas venían creadas por unos pocos. Ahora hay nuevos actores que reivindican su espacio que se escuche su voz. Y ahí es donde está la dificultad: en si seremos capaces de encajar y aceptar que hay otros que quieren tener un papel a nivel internacional como lo hemos tenido nosotros. Si la historia nos enseña algo es que en esos procesos de cambio y de auge de potencias suele haber conflictos y tensiones. Por eso, a veces, me cuesta ser tan optimista como querría.