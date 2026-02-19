Mi cuenta

Santiago de Compostela

Diego Ramos lleva a la SGAE de Santiago una de las obras más emblemáticas de José Zárate

El pianista interpretará el martes 24 de febrero esta obra clave del compositor en la sede compostelana de la entidad, con entrada gratuita

Eladio Lois
Eladio Lois
19/02/2026 06:07
El compositor José Zárate y el pianista Diego Ramos
El compositor José Zárate y el pianista Diego Ramos
Cedida
La sede de la Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) en Galicia, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo martes 24 de febrero a las 19.00 horas la presentación en concierto de ‘Il bosco di Giarianno’, obra del compositor José Zárate que será interpretada al piano por el maestro Diego Ramos. La entrada será gratuita hasta completar la capacidad del espacio.

La cita tendrá lugar en la sede de la entidad, situada en la rúa Salvadas, 2ª (Parque Vista Alegre), en un encuentro que permitirá escuchar en directo una de las composiciones más relevantes del catálogo de Zárate, uno de los compositores españoles más significativos en la actualidad.

Rosalía de Castro

Ames organiza este sábado la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía' con 60 plazas gratuitas

Más información

Compuesta entre 1997 y 2000, ‘Il bosco di Giarianno’ ha sido recientemente editada en disco por el sello Lindoro. La obra está estructurada en siete cuadernos o capítulos de un gran cuento musical, concebido en itinerancia entre Roma, Madrid y Toledo. La partitura transgrede los límites entre forma y abstracción, entre lo culto y lo popular, construyendo un discurso pianístico de fuerte carga narrativa.

El propio José Zárate define a Diego Ramos como “un músico que sabe recoller a esencia do feito declamativo que pretende a miña música: a delicada sinxeleza fronte o ímpeto da forza virtuosística”, subrayando así el carácter interpretativo que exige la pieza.

La propuesta se enmarca en la programación cultural de la SGAE Galicia en Santiago, que continúa apostando por la difusión de la creación musical contemporánea y el contacto directo entre compositores e intérpretes con el público.

