Chévere agota todas as entradas para a estrea de ‘Ictus’ no Auditorio de Galicia
A compañía galega profunda na memoria histórica a partir da icónica pintura de Castelao nun espectáculo que conta con tres funcións esta fin de semana na Sala Ángel Brage
A compañía galega Chévere estrea no Auditorio de Galicia o seu novo espectáculo, 'Ictus' (anatomía de “A derradeira leición” de Castelao), que poderá verse na Sala Ángel Brage o venres 20 e o sábado 21 de febreiro ás 20.30 horas e o domingo 22 de febreiro ás 18 horas. As tres funcións teñen as localidades esgotadas desde hai días, confirmando a expectación xerada arredor da proposta.
A peza toma como eixo o cadro 'A derradeira leición do mestre', última pintura asinada por Castelao no exilio. A partir desta imaxe icónica, a compañía constrúe un dispositivo escénico que interroga a relación entre memoria e democracia, afondando nos silencios, nas tensións e nas disputas que atravesan a nosa memoria histórica e os relatos que a conforman.
Dirixida por Xesús Ron e de creación colectiva de Chévere, 'Ictus' conta coas interpretacións de Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Marcos Pereira, Gema Santos e Borja Fernández. O espectáculo é unha coprodución co Centro Dramático Nacional e foi recoñecido cunha das axudas a proxectos escénicos plurianuais da Agadic. No marco da programación escénica de Compostela Cultura, intégrase no ciclo Foco Castelao en escena, unha escolma de pezas que revisitan a obra, o pensamento e o legado dun autor fundamental para repensar o relato histórico, a construción da identidade colectiva e o humor como ferramenta crítica.
Un dispositivo escénico documental
'Ictus' (anatomía de “A derradeira leición” de Castelao) aposta por un dispositivo escénico que reduce ao mínimo a teatralidade convencional: sen caracterizacións nin decorados ilusionistas, a peza constrúese a partir de actas, cartas, fotografías, vídeos e declaracións que funcionan como materiais documentais sobre os que se levanta unha ficción tratada tamén con rigor documental.
Ademais, o espectáculo integra a accesibilidade como parte da súa proposta artística. A función conta coa participación dun actor xordo e dunha actriz que empregan a lingua de signos en escena, así como cun sistema de audiodescrición en directo incorporado á propia narrativa do espectáculo, ampliando así o acceso a públicos con diversidade sensorial.