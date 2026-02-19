Antón Baamonde presenta en Santiago ‘Agora non é antes’, un ensayo para repensar el presente

Antón Baamonde, autor de ‘Agora non é antes’ Archivo

La Libraría NUMAX de Santiago de Compostela acogerá el próximo miércoles 25 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación del ensayo ‘Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila’, publicado por Galaxia y firmado por Antón Baamonde.

El acto contará con la participación del propio autor, que estará acompañado por Marga Tojo y Antón Losada en un encuentro abierto al público. La entrada será libre hasta completar aforo.

El libro propone una reflexión sobre el presente y las transformaciones sociales y políticas contemporáneas a través de una mirada ensayística que invita a repensar las dinámicas actuales desde la idea de una “revolución tranquila”. Con este nuevo trabajo, Baamonde se adentra en el análisis del momento histórico actual, poniendo el foco en los cambios estructurales que atraviesan la sociedad.