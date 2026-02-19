Adrián Vázquez Lázara analizará el papel de Galicia en Europa en el Ateneo de Santiago

El eurodiputado Adrián Vázquez Lázara intervendrá este jueves en el Ateneo de Santiago Cedida

El Ateneo de Santiago acogerá este jueves a las 19.30 horas una nueva sesión del Seminario Europa bajo el título ‘Galicia y Europa en el mundo’, en la que participará el diputado en el Parlamento Europeo por el PPdeG, Adrián Vázquez Lázara.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, en la sede de la entidad situada en la Praza de Salvador Parga, 4-2º, y está organizado en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia. La sesión será presentada por la profesora de Política de la Unión Europea de la USC, Cristina Ares Castro-Conde.

La conversación permitirá profundizar en el papel que Galicia puede desempeñar en el contexto europeo, así como en los desafíos y oportunidades que se abren en el actual escenario internacional. El Seminario Europa, que a lo largo de este curso contará con representantes de todos los partidos gallegos con presencia en el Parlamento Europeo, busca consolidarse como un espacio de reflexión y diálogo en torno a la construcción europea, sus instituciones y su impacto en la realidad política, económica y social gallega.

Currículum

Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado y preside desde 2020 la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Además, es miembro suplente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y cuenta con una amplia trayectoria en relaciones internacionales, con experiencia en el Parlamento Europeo, en la OSCE y en la OTAN.

Se formó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en lengua y cultura japonesa en Tokio. Es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Lindenwood y posee un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Warwick. Desde enero de 2022, ejerce también como docente en ESADE y en el Centro Universitario Cardenal Cisneros.