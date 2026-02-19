A USC lidera en Galicia a captación de axudas Marie Skłodowska-Curie e sitúase terceira no Estado
A Universidade de Santiago de Compostela logra oito proxectos posdoutorais financiados na convocatoria 2025 do programa europeo, con cinco no CiQUS e tres no CRETUS
A USC sitúase como a terceira das universidades do Estado e primeira de Galicia en número de proxectos aprobados na convocatoria de axudas posdoutorais Marie-Sklodowska Curie do Programa Marco da UE, por detrás da Universitat Pompeu Fabra que obtivo doce axudas, e da Universitat de Barcelona, con dez.
En concreto, na institución compostelá desenvolveranse oito proxectos, cinco dos cales pertencen ao Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da USC (CiQUS) e tres ao Centro de Investigación Interdisciplinario en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS).
A Universidade de Santiago de Compostela presentou nesta convocatoria 2025 un total de 50 propostas, das cales recibirá financiamento o 16%. Ademais, cómpre salientar que outras 29 propostas —58% do total presentado pola USC— recibiron o chamado ‘Selo de Excelencia’ do programa pola súa calidade, malia non recibir finalmente apoio económico.
Proxectos
Os proxectos do CiQUS que serán realizados son: ‘Chaotropic transmembrane delivery of proteins (PINCLUS)’; ‘Proximity-Driven Polyvalent RIPTAC Innovation for Molecular Eradication of Prostate Cancer (PRIME-PCa)’; ‘Novel MXene Synthesis and Functionalization for High-Performance E-SERS Applications (MX-ESERS)’; ‘Bioorthogonal photocatalytic magnetic nanorobots for targeted therapy (BiPhoMag)’; e ‘Linker-based design connecting antimicrobial peptides and glycans against Infection and Tumours (Link-IT)’.
No caso do CRETUS son: ‘Integrated Assessment of Indoor Radon and Hazardous Air Pollutants in Non-Hodgkin Lymphoma – a Case- Control Study in a Radon-Prone Area (AlphaLymph)’; ‘Indigenous Knowledge and Pluriversal Foresight for Global Sustainability Governance (PLURIVISION)’; e ‘Traditional & Indigenous Knowledge for Decolonizing Environmental Stewardship (TIDES)’.