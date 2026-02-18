Mi cuenta

Santiago de Compostela

'Valquirias e cuarteados', a primeira exposición individual de Manuel García Rodríguez

A mostra, que combina gravado e escultura en madeira, inaugúrase o 19 de febreiro no Centro Empresarial do Tambre e amosa a exploración do artista sobre a memoria e a materia

Redacción
18/02/2026 10:36
A exposición “Valquirias e cuarteados” de Manuel García Rodríguez inaugúrase o 19 de febreiro no Centro Empresarial do Tambre
A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugurará o vindeiro xoves, 19 de febreiro, a exposición “Valquirias e cuarteados” do artista gráfico e escultor Manuel García Rodríguez, na que será a súa primeira mostra individual, un fito que marca unha nova etapa na súa traxectoria artística. O acto celebrarase ás 20.00 horas no Centro Empresarial do Tambre.

A mostra poderase visitar ata o 12 de marzo, en horario de lunsa venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas (recoméndase avisar previamente da visita no teléfono 981 55 28 50).

A exposición recolle unha trintena de pezas de gravado e unha ducia de esculturas en madeira. Na súa escultura, a madeira non se concibe como unha elección de material, senón como o propio nacemento da obra. O artista explica que a forma de cada peza non nace dunha decisión arbitraria. “As vetas, idade, relevo, cor e dimensións da madeira guían e condicionan a idea, o desenvolvemento e o resultado da escultura”, explica Manuel García.

Na súa obra, o artista non busca transformar a materia, senón intervir para revelar e elevar as pegadas do tempo, do uso e da memoria que esta contén. Traballa principalmente con madeiras con forte carga histórica, desde unha intervención mínima e respectuosa. Invita a ler as pezas a través dos seus nós, cuarteados, aneis e accidentes. Esta exploración permite descubrir a motivación que orixina cada escultura.

O gravado permítelle a Manuel García dar un paso máis alá. Perfila as formas que atopa na madeira e o metal do seu entorno e dótaas de novas texturas, tonalidades e tramas. O gravado supón unha nova forma de expresión e dimensión do seu traballo. “Valquirias e cuarteados supón o encontro entre materiais e técnicas, froito da intervención a través da mirada”, indica.

