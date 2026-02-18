Santiago recupera Santa Isabel: a reforma integral do complexo deportivo encara a súa apertura
A alcaldesa visita as instalacións tras un investimento de 2,6 millóns de euros que mellora a eficiencia enerxética, a accesibilidade e crea unha nova praza pública
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, visitaron este mércores o complexo deportivo de Santa Isabel, que vén de rematar a súa reforma integral.
A rexedora destacou que se trata dunha “obra moi imporante, cun investimento moi relevante que vai significar un antes e un despois”. A actuación acadou un investimento de 2,6 millóns de euros, dos cales máis de 2,3 millóns corresponden á axuda do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios (PIREP) e serviu para renovar toda a cuberta, facer actuacións para a climatización da piscina, abrir espazos que dan maior claridade e crear un espazo de socialización, así como tarefas de mantemento.
“O máis importante é todo o que ten que ver coa eficiencia enerxética, o arranxo da envolvente e a accesibilidade, dotando tamén dun ascensor, de ramplas e espazos adaptados”, destacou Goretti Sanmartín, “moi satisfeita de ver esta obra rematada”.
Avanzou que nas próximas semana farase a recepción oficial destas obras e a continuación a apertura ao público.
Praza pública
Ademais, as obras permiten unha maior integración do pavillón co resto da cidade, de maneira que a praza da porta principal agora é unha entrada cun espazo diáfano. “Impos gañar unha praza pública con máis movemento, socialización e vitalidade dentro do que é o tecido urbano”, valorou a alcaldesa.