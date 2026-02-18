Mi cuenta

Padrón se vuelca con Rosalía en una jornada de poesía, música y Caldo de Gloria

El Concello celebrará el 23 de febrero un amplio programa con alborada, lectura de poemas, degustaciones y un concierto en la Casa de Rosalía

Eladio Lois
Eladio Lois
18/02/2026 15:12
Estatua de Rosalía de Castro en el Espolón de Padrón, punto central de los actos matinales
Estatua de Rosalía de Castro en el Espolón de Padrón, punto central de los actos matinales
Concello de Padrón
El Concello de Padrón celebrará el próximo 23 de febrero una programación especial con motivo del Día de Rosalía, una fecha señalada en el calendario cultural gallego que convertirá la villa en epicentro de la poesía, la música y la tradición gastronómica en torno a la figura de Rosalía de Castro.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con una salida desde la rúa do Sol hasta la estatua de Rosalía en el Espolón. El acto incluirá una alborada a cargo de Os Carapaus y la lectura de poemas por parte del alumnado de los IES Camilo José Cela y Macías o Namorado, promoviendo la participación activa de la juventud en la conmemoración.

Rosalía de Castro

Ames organiza este sábado la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía' con 60 plazas gratuitas

Más información

A las 14.00 horas, un total de 18 establecimientos hosteleros de la villa ofrecerán la tradicional degustación del Caldo de Gloria, una iniciativa ya consolidada como uno de los símbolos gastronómicos de esta celebración. De manera complementaria, Padrón Turismo impulsará la actividad Café con Verso, en la que 16 locales repartirán tarjetas con versos de Rosalía entre su clientela, acercando su obra a través de un formato cotidiano y accesible.

El Concello también estará representado en los actos institucionales que se celebrarán en Santiago de Compostela y en la propia Casa de Rosalía. En la capital gallega, a las 11.00 horas se desarrollará un acto público con alborada y ofrenda en la Praza de Vigo, seguido a las 12.00 horas del acto institucional en el Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval, con lectura de poemas, actuación musical y posterior degustación del Caldo de Gloria.

Ya por la tarde, en la Casa de Rosalía, tendrá lugar a las 19.00 horas una degustación del Caldo de Gloria con Iago Pazos (Abastos 2.0) y bolos do pote elaborados por mujeres de Mazaricos. La jornada culminará a las 20.00 horas con un concierto en el auditorio a cargo de Uxía y Javier Ruibal.

