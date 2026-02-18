Mi cuenta

O proxecto 'Hermes' iluminará a Catedral cun aforro enerxético do 68%

O estudo Intervento gana o concurso internacional para renovar a luz da contorna monumental cunha proposta que respeta as cubertas de pedra e comeza cunha obra piloto en Praterías

Redacción
18/02/2026 17:38
Catedral de Santiago
A proposta obtivo 95 de 100 puntos, destacando polo emprego de claroscuros e unha estratexia de mínima intervención
Concello de Santiago
O xurado internacional do Concurso Internacional de Iluminación Ornamental e Artística da contorna monumental da Catedral de Santiago de Compostela acordou por unanimidade seleccionar como proposta gañadora o anteproxecto presentado baixo o lema “Hermes”, que acadou a maior puntuación global na fase final.

A decisión foi adoptada na reunión celebrada o pasado 3 de febreiro, na que o xurado avaliou os tres anteproxectos finalistas de acordo cos criterios establecidos nas bases do concurso, e foi publicada esta mañá na Plataforma de Contratación do Sector Público, seguindo os requirimentos legais previstos no concurso.

Aberto o sobre coa documentación administrativa, o devandito lema corresponde ao estudo Intervento, que será o encargado de redactar o proxecto executivo e asumir a dirección facultativa da obra piloto de iluminación da Praza de Praterías. Unha actuación concibida como banco de probas para a futura implantación progresiva no conxunto da contorna catedralicia, incluíndo as prazas do Obradoiro, Quintana e Inmaculada, así como os espazos de conexión entre elas.

Reunion do xurado do Concurso Internacional de Iluminación da Contorna da Catedral de Santiago
Concello de Santiago

A proposta mellor valorada polo xurado

O anteproxecto “Hermes” (Intervento) acadou unha puntuación total de 95 puntos sobre 100, fronte aos 65 puntos obtidos polas outras dúas propostas finalistas. Segundo recolle a acta, “o anteproxecto ofrece unha análise moi precisa da arquitectura e contorna urbana e histórica do ámbito de actuación”. 

Así mesmo, na resolución final valórase especialmente o uso intelixente da penumbra e dos contrastes de claroscuros, non só na iluminación ornamental dos monumentos, senón tamén nos percorridos polo espazo público circundante, dotando de coherencia á solución presentada.

Máximo respecto polo patrimonio catedralicio

Un dos aspectos considerados determinantes foi a estratexia de mínima intervención sobre o patrimonio. A acta sinala de maneira expresa que “Hermes” é a única das propostas que resolve a iluminación ornamental do conxunto da catedral sen situar novas instalacións sobre as cubertas de pedra, recentemente rehabilitadas na súa integridade.

Neste sentido, o xurado subliña que o proxecto “garante a conservación dos valores culturais da catedral no seu conxunto, incluídas as cubertas”, que forman parte do itinerario de visitas e gozan da máxima protección como Ben de Interese Cultural.

Viabilidade técnica, económica e sostibilidade

No plano técnico e económico, o xurado concluíu que a proposta é “tecnicamente moi completa”, destacando a precisión nos cálculos, os niveis de iluminación e as temperaturas de cor, consideradas “ben elixidas”.

No ámbito ambiental, a proposta articúlase arredor do criterio de “integración e mínima intervención”, cun control preciso dos feixes de luz, destinado a evitar deslumbramentos e reducir a contaminación lumínica, preservando a escuridade desexada do firmamento e da paisaxe nocturna. O xurado salienta que o proxecto cuantifica un aforro enerxético aproximado do 68 % respecto ao consumo actual, actuando, ademais, en edificios que carecían até agora de iluminación ornamental.

Alta calidade e adecuación dos proxectos finalistas

Xunto coa proposta gañadora, o xurado salientou a calidade dos outros dous anteproxectos finalistas. Neste sentido, “Shh… See the silence” (correspondente ao estudo finés Valoa Design) foi valorado pola súa coherencia conceptual e polo uso da luz e da penumbra acorde coa atmosfera espiritual do ámbito e, “Ad Maiora Semper” (lema de detrás do cal estaba un equipo encabezado por Pietro Maria Castiglione), resultou recoñecido, entre outros aspectos, polo seu exhaustivo traballo de análise histórica e urbana e o alto grao de desenvolvemento da proposta técnica e económica.

