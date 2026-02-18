Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Máis de 275 judokas disputan este sábado o XVIII Trofeo Cidade de Santiago no multiusos Fontes do Sar

A cidade tamén acolle dúas probas de promoción base que converterán a cidade no epicentro deste deporte con entrada libre

Redacción
18/02/2026 17:41
O torneo, organizado pola Federación Galega de Judo, forma parte do calendario oficial da Copa de España infantil
O torneo, organizado pola Federación Galega de Judo, forma parte do calendario oficial da Copa de España infantil
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou este mércores en rolda de prensa o XVIII Trofeo Cidade de Santiago-Copa España Infantil A de Judo, que organiza a Federación Galega. Este evento puntuable para a final do Campionato de España disputarase no pavillón multiusos Fontes do Sar este sábado 21 de febreiro a partir das 9.30 horas.

Pilar Lueiro valorou que participarán máis de 275 judokas e que se trata dunha das probas máis relevantes do calendario estatal, que reúne deportistas de distintos puntos do estado e tamén uns 50 procedentes de Portugal.

Na rolda de prensa participaron tamén David Fernández Neira, delegado en Santiago da Federación Galega de Judo, e Xaquín Baldomir, responsable do Judo Club Base. David Fernández Neira agradeceu o apio do Concello e destacou que este ano o trofeo bate récord de participación e “pon Santiago no mapa”.

Tres competicións nunha xornada

A xornada do sábado concentrará tres competicións de judo no Multiusos do Sar, todas elas con entrada libre. Mentres que o XVIII Trofeo Cidade de Santiago se celebrará ao longo da mañá, con entrega de premios sobre as 15.30 horas; pola tarde, a partir das 17.30 horas, terán lugar dúas competicións dirixidas aos máis pequenos: Xogajudo e o III Trofeo de Judo Promoción Concello de Santiago, organizado polos clubs.

No Xogajudo competirán rapazas e rapaces dos niveis benxamín, alevín e infantil, mentres que o Trofeo de Judo Promoción se disputa nas categorías biberón e prebenxamín, converténdose nunha das citas de promoción do judo base máis numerosas da tempada ao reunir en total a uns 600 judokas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Antón Baamonde, autor de ‘Agora non é antes’

Antón Baamonde presenta en Santiago ‘Agora non é antes’, un ensayo para repensar el presente
Eladio González Lois
El compositor José Zárate y el pianista Diego Ramos

Diego Ramos lleva a la SGAE de Santiago una de las obras más emblemáticas de José Zárate
Eladio González Lois
A compañía universitaria viaxa a Bélxica entre o 24 e o 28 de febreiro para participar na 43ª edición dos Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire

A Aula de Teatro da USC leva a Bélxica a súa peza ‘Irmás’
Redacción
O torneo, organizado pola Federación Galega de Judo, forma parte do calendario oficial da Copa de España infantil

Máis de 275 judokas disputan este sábado o XVIII Trofeo Cidade de Santiago no multiusos Fontes do Sar
Redacción