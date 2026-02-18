La ciudad se despedirá del Entroido con la quema del Meco

El Meco, en la plaza del Toural Eladio Lois

El Entroido compostelano pone este miércoles su punto final con la quema del Meco, prevista para las 21.00 horas en la Praza Roxa. La figura será trasladada hasta allí por la comitiva fúnebre que saldrá a las 20.00 horas desde el Toural, en uno de los momentos más simbólicos del calendario festivo en la ciudad.

El cortejo estará formado por la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+, que acompañarán el recorrido hasta el lugar donde el Meco será finalmente reducido a cenizas.

Tarde de tradición y folclore

La programación de este último día incluye también bailes de Entroido de Muros, Noia y Costa da Morte, a cargo de la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos. Las actuaciones tendrán lugar a las 18.00 horas en Cervantes y a las 18.45 horas en Praterías, reforzando la presencia de la tradición popular gallega en el cierre de las celebraciones.